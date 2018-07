Les cours en ligne ont le vent en poupe. Pourquoi ne pas profiter des vacances pour améliorer son niveau sur Excel, comprendre la géopolitique en Europe ou encore découvrir la psychologie?

Profiter des congés pour se former: les MOOC de l'été

Avec les MOOC ou Massives Open Online Courses, impossible de s'ennuyer cet été: ces cours en ligne ouverts à tous apparus il y a 20 ans aux Etats-Unis et plus récemment en Europe, permettent d'apprendre ou de se cultiver autrement.

Entreprises, institutions, universités: elles sont nombreuses à proposer des MOOC gratuits sur des thématiques variées, dont certains avec une certification à la clé moyennant paiement.

Au choix: marketing, communication, mathématiques, langues, géographie, biologie, histoire de l'art, informatique, etc. Chaque MOOC est présenté dans une courte séquence vidéo et il suffit ensuite de s'inscrire pour y participer.

Le plus des MOOC par rapport au e-learning: les forums où la communauté d'apprenants échange et s'entraide.

ABC du langage C: apprendre à coder

Le cours ABC du langage C a été pensé pour ceux qui n'ont jamais écrit une seule ligne de code informatique de leur vie: en suivant ce MOOC, vous aurez les bases pour accéder à d'autres langages informatiques comme JAVA ou Objective C pour créer des applis par exemple.

Au programme: 3 semaines d'initiation et des outils pour s'exercer facilement, avec Rémi Sharrock, enseignant-chercheur à Télécom ParisTech.

Physique: voyages de l'infiniment grand à l'infiniment petit

Physiciens et chercheurs de l'Ecole Polytechnique, du CNRS et du CEA, vous invitent à la découverte des secrets de la matière: physique nucléaire, physique des particules, vous saurez tout sur le principe des accélérateurs et des détecteurs avec lesquels on a pu étudier la matière.

Durant 4 semaines, vous étudierez les notions de base en décrivant les composants de l'atome, leurs propriétés, et les échelles d'énergie et de distance mises en jeu. Puis les constituants fondamentaux, les particules élémentaires et enfin, le LHC, le plus récent et le plus puissant des accélérateurs de particules.

Utiliser toutes les fonctionnalités d'Excel

Voilà le tout premier MOOC francophone pour découvrir les bases d'Excel, le célèbre tableur de Microsoft, ou se perfectionner dans son utilisation. Ce cours propose une prise en main du logiciel, puis la mise en page de données, les fonctionnalités de tri, les tableaux croisés dynamiques, etc.

Aucun prérequis n'est nécessaire, mais il faut disposer d'Excel bien entendu pour réaliser les manipulations guidées par Claire Lejewski, experte-comptable et professeur.

Découvrir la science politique

Qu’est-ce que le pouvoir dans la société actuelle? Quels acteurs en détiennent? L’État demeure-t-il un acteur politique majeur s’il est concurrencé par des organisations internationales et régionales?

L'université catholique de Louvain propose d'analyser et d'expliquer des phénomènes politiques dans un MOOC dédié à la science politique.

Cinq professeurs de l'université participeront à ce cours qui ne nécessite aucun prérequis. Au programme: des rencontres avec des auteurs mais aussi des acteurs de terrain, et une semaine plus particulièrement consacrée aux acteurs politiques.

Cellules souches: ouvrir les portes du laboratoire

Comment cultiver des cellules humaines? Comment les reprogrammer en cellules souches? Comment les utiliser?

Avec le MOOC Ouvrez les portes du laboratoire, découvrez les principales étapes de la reprogrammation des cellules humaines en cellules souches, et les connaissances de base de la biologie cellulaire, ses méthodes expérimentales.

Vous allez pénétrer au cœur d’un laboratoire de recherche biomédicale et partir à la découverte des cellules souches: un MOOC passionnant qui s'adresse à tous les curieux.

7 semaines de formation avec des vidéos pédagogiques organisées en deux parcours, découverte et avancé, avec toute une équipe d'intervenants autour de Patricia Lemarchand, médecin et enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Nantes et au CHU de Nantes.

La psychologie de la négociation

Tout comprendre de la psychologie des négociateurs: voilà le but de ce MOOC qui propose de se pencher sur une pratique à laquelle on est tous confrontés au quotidien pour acheter une maison, signer un contrat de travail, choisir une destination de vacances avec des amis, etc.

Ce cours de l'Université catholique de Louvain va décortiquer tous les mécanismes qui entrent en jeu dans une négociation: motivation, erreur de jugement, émotion, stratégie et tactique.

Les participants auront l'occasion de s'exercer, guidés par Stéphanie Demoulin, professeur de psychologie.

La question du genre: quels enjeux?

Ce MOOC ouvert à tous, proposé pour la première fois en français par l'Université de Genève, propose d'approfondir un outil central des sciences sociales depuis 40 ans: le genre.

A l'aide d’exemples variés tirés de recherches, de medias, d’enquêtes ou d’archives, ce MOOC très riche qui s'étale sur 5 semaines, cherche à comprendre les multiples ressorts des logiques de genre qui structurent les sociétés contemporaines.

Au programme, différents modules:

A quoi sert le genre: en quoi est-il utile pour penser le monde?



Violences: les mouvements de femmes pour porter la question sur la place publique, les espaces de violences (travail, couple, éducation)



Globalisation: féminisation des migrations, travail domestique globalisé, division sexuée du travail



Techniques, sciences et biomédecine: les frontières du corps et du vivant



Sexualités: normes sociales, tabous



Géopolitique de l'Europe

A travers ce MOOC assuré par des professeurs de Sciences Po, vous apprendrez à connaître le dessous des cartes de l'Union européenne, pour comprendre les lignes de force et de faiblesse de l'Europe dans l'espace mondial.

Les différentes nationalités des participants seront mises en valeur à travers une nouvelle approche intitulée "L'Europe vue par..." A travers 6 jeux de rôles (un par séance), des animations de cartes, des quizz, des documents d'actualité, vous serez en position d'acteur des problèmes géopolitiques européens.

Trois spécialistes des questions européennes accompagneront ce MOOC: un professeur de Sciences Po, un professeur de l'Université catholique de Louvain et un professeur de l'institut universitaire de Florence.