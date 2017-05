(AFP) - Faire du sport tous les jours ralentit le processus du vieillissement biologique de nos cellules et peut nous faire gagner 9 ans d'espérance de vie par rapport à un mode de vie sédentaire, indique une étude américaine publiée ce jeudi 11 mai dans Preventive Medicine.

Une équipe de chercheurs américains de la Brigham Young University a découvert que les personnes les plus sportives avaient un "avantage biologique" de neuf ans par rapport à ceux qui avaient un mode de vie sédentaire et une avance de 7 ans comparativement aux personnes qui avaient une activité physique modérée.

Les personnes qui font beaucoup de sport et régulièrement ont des télomères (des structures de l'ADN protectrices des chromosomes associées à l'âge) significativement plus longs que les sédentaires ou modérément actifs, indique l'étude portant sur 5823 adultes, âgés de 20 à 84 ans.

Grâce à de récentes découvertes, menées par la biologiste américaine Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine (2009), on sait qu'il est possible de rajeunir de l'intérieur en agissant sur les chromosomes et notamment sur les télomères qui raccourcissent en vieillissant.

Pour les besoins de l'étude, un groupe de participants a suivi une activité intensive pendant 30 jours soit 30 minutes de jogging par jour (40 minutes pour les hommes) cinq jours par semaine.

D'après les résultats, les télomères les plus courts appartenaient aux sédentaires qui avaient 140 paires de base formant l'ADN de moins que les personnes très actives physiquement.

L'étude montre qu'un peu d'exercice ne suffit pas à préserver les télomères puisque qu'aucune différence significative a été mesurée concernant la longueur des télomères entre les personnes qui ont eu une faible activité physique ou modérée et les sédentaires.

Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs avancent l'hypothèse des bienfaits du sport contre l'inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs étroitement liés à la longueur des télomères d'après de précédents travaux.

"Nous savons que l'activité physique régulière aide à réduire la mortalité et prolonger la vie et maintenant nous savons que cet avantage peut en partie s'expliquer par la conservation des télomères", déclare l'un des auteurs de l'étude, Larry Tucker de l'université Brigham Young.Une étude menée par des chercheurs de l'École de médecine de l'université de Californie à San Diego montrait en janvier dernier que les femmes âgées dont l'activité physique était faible et qui restaient assises plus de 10 heures par jour avaient des cellules qui étaient biologiquement plus vieilles de huit ans que celles des femmes moins sédentaires.

Pour consulter l'étude : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517301470

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.