Pour Noël, optez pour le zéro déchet

Que ce soit les cadeaux, la décoration ou même le sapin, chaque année la nouveauté est appréciée. En 2018, la tendance est à l’écologie et au recyclage. Voici quelques astuces pour un noël zéro déchet.

Par Noémie Koppe

À l’heure où de nombreuses marches pour le climat rythment l’actualité, pourquoi ne pas modifier ses habitudes à Noël ? Fini les nappes en papier, les gobelets en plastique, les vrais sapins, les papiers cadeaux... Pour éviter le gaspillage lors des fêtes de fin d’année, plusieurs solutions peuvent être envisagées.

La récupération au cœur de la déco



Noël est souvent signe de brillants et de couleurs. Le recyclage permet également de recréer cette ambiance en réutilisant des objets pour faire une nouvelle décoration.

Pour les amateurs de couture, la créatrice messine Marie Sabine Stroh propose de réaliser des couronnes à partir de chutes de tissus et de cintres.

Cette couronne a été réalisée en réutilisant un cintre et des chutes de tissus. Photo: Noémie Koppe

Du côté du Luxembourg, Nancy Wendt Garza présente, sur son blog mais aussi dans sa boutique Unicorner à Luxembourg-ville, quelques astuces pour réaliser des décorations simples et uniques à partir de matériaux de récupération. «L’idée est de réaliser des décorations faciles à reproduire pour un coût presque gratuit», précise la blogueuse.

Faire des fleurs en carton, des rennes avec des bouchons en liège, des couronnes, toutes les idées sont bonnes pour créer en réutilisant ses déchets. Des décorations faciles à reproduire pour un coût proche de 0€.

Des décorations faciles à reproduire pour un coût proche de 0€. Photo: Nancy Wendt Garza

Cette jeune auto-entrepreneuse a également pensé à des boîtes, appelées «gift in a box». Adaptées à toutes les occasions, ces boites contiennent de la vaisselle, des costumes et d’autres objets en fonction de l’occasion. Elles disposent du nécessaire pour accueillir dix personnes. Fini les gobelets, les couverts en plastiques et les assiettes en cartons. Il suffit de louer cette boite pour 259€, puis de la rendre, pour limiter sa production de déchets.

De l’autre côté de la frontière, l’association messine Motris propose de la vaisselle et de la décoration gratuitement. Avec son projet de Trucothèque, elle donne et récupère toutes sortes d’objets, aussi bien de la vaisselle que des livres, de la décoration de Noël ou encore des jeux. En fonctionnant sur le modèle de don et de prêt, chacun peut trouver son bonheur.

Ainsi, ces objets ne sont pas jetés et permettent d’être réutilisés pour le plaisir d’autres personnes.

2 Pochons réalisés avec des tissus recyclés. Photos: Noémie Koppe

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pochons réalisés avec des tissus recyclés. Photos: Noémie Koppe Pochons réalisés avec des tissus recyclés. Photos: Noémie Koppe

Des cadeaux zéro déchets, c’est possible

Pour des cadeaux zéro déchets, il suffit de commencer par le papier. Réel objet de convoitise à l’approche du jour J, il représente pourtant l’un des plus gros déchets à Noël. Pour éviter le gaspillage, Marie Sabine Stroh a créé des pochons en tissus. «J’ai décidé d’en finir avec les papiers cadeaux. C’est pourquoi je réalise des pochons de noël en tissus recyclés», explique-t-elle.

De toutes les tailles et de toutes les couleurs, ces sacs résistants sont réutilisables à tout moment. Pour se les procurer, il suffit de se rendre au Pop-up Store de Metz ou sur son site.

Mais éviter le gaspillage ne passe pas seulement par le papier cadeau. Si des sites permettent de les revendre comme l’application Vinted, il y a d’autres moyens de recycler ses cadeaux. L’association Motris offre la possibilité d’emprunter des jeux. Une fois que l’enfant ne sera plus intéressé par le cadeau, il pourra alors le rendre à la Trucothèque et en prendre un autre.

Cette notion de partage, importante lors des fêtes de fin d’année, est alors respectée.

2 Photos: Noémie Koppe

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Noémie Koppe Photos: Noémie Koppe

Pour des cadeaux zéro déchets et encore plus originaux, l’association messine On sème le jardin du partage, propose de nombreux modèles de jeux de société à créer soi-même. Des manches à balai, des pieds de lit, des panneaux publicitaires, tout est bon pour créer des jeux.

«On essaie de remettre au goût du jour d’anciens jeux, de proposer différentes interprétations des jeux populaires ou tout simplement en créer des nouveaux, tout en essayant d’apporter une pédagogie», raconte Danièle, la présidente de l’association. Toutes sortes d’idées sont disponibles pour des jeux destinés aux enfants de 2 à 12 ans. Certains peuvent même être évolutifs.

Pour réaliser ces jeux, entre 2 et 8 € ont été déboursés. Des idées simples pour un noël écologique, qui devrait en amuser plus d’un.

Que faire de mon sapin?

La première: recycler son sapin. Cet arbre, symbole emblématique des fêtes de Noël, est souvent jeté une fois cette période terminée. Mais il peut être réutilisé ou recyclé. La ville de Luxembourg a mis en place depuis cinq ans, un système de collecte de sapins.

Les sapins teintés au spray ou décorés sont ramassés en même temps que les ordures ménagères. Pour les sapins «propres», sans spray ni décoration, ils sont collectés le jour des ordures ou le lendemain afin de les composter. Le sapin propre peut également être réutilisé dans un potager puisque les aiguilles permettent d’éloigner les mauvaises herbes.

Une autre option pour éviter les déchets: opter pour un sapin original. Il peut être fait à partir de palettes, de cartons, de photos, de cagettes, de tubes et autres objets recyclés, l’imagination est la bienvenue. De nombreuses astuces sont disponibles pour fabriquer un sapin unique à bas coût et réutilisable chaque année.

