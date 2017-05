Par Christelle Brucker

"On parle de gens en souffrance. Il n'est pas ici question de surpoids mais bien d'obésité morbide et de graves complications. Certains de mes patients pèsent 160, 180 kilos soient des IMC qui vont parfois au-delà de 60. "

Monica Teixeira-Morais est diététicienne à la clinique de l'obésité du centre hospitalier Emile Mayrisch à Esch/Alzette. Elle aide des gens qui ont perdu tout repère dans leur façon de s'alimenter à prendre un nouveau départ, des habitudes saines. Au Luxembourg, on estime que plus de 15% des adultes sont concernés par l'obésité.

"Ils sont emprisonnés dans un engrenage: ils ingèrent des féculents en excès, des graisses, des sucres en excès. Ils ont des problèmes de santé. S'habiller devient très compliqué. Faire des sorties aussi. Ils sont tout de suite essoufflés. Sans parler de la mobilité qui est un casse-tête."

Si les facteurs génétiques jouent un grand rôle, on le sait aujourd'hui, dans l'apparition de l'obésité, le mode d'alimentation compte évidemment aussi. "Parfois, ce sont des personnes qui ont toujours été en surpoids et chez qui les kilos se sont installés petit à petit. D'autres fois, c'est l'effet yo-yo qui est clairement en cause et c'est dévastateur."

L'effet dévastateur des régimes restrictifs

La diététicienne met en garde: "Le fait de s'infliger un régime très restrictif, en dessous du métabolisme de base (l'énergie minimum dont l'organisme a besoin pour fonctionner au repos) va mettre le corps en état d'alerte. Il va survivre à la privation mais va mémoriser ce manque de nourriture et stocker des graisses beaucoup plus rapidement ensuite."

"Autre conséquence: le métabolisme de base va automatiquement se réduire et, au fil des régimes successifs, il sera de plus en plus dur de perdre du poids. C'est comme ça qu'on arrive lentement à des situations dramatiques."

L'opération n'est pas miraculeuse

La chirurgie bariatrique peut constituer un recours dans des cas d'obésité sévères (IMC supérieur ou égal à 40) ou lorsque le patient présente de multiples complications. Mais la première chose que les professionnels de la clinique de l'obésité expliquent aux personnes qui viennent consulter est que ce n'est pas la solution à tous leurs problèmes: "Ce n'est pas l'opération qui va les sauver mais ce qu'ils vont faire de cette opération."

Par ailleurs, un suivi multidisciplinaire est proposé au patient incluant des séances de psychothérapie pour résoudre des soucis qui peuvent être liés à leur mode d'alimentation.

Un bilan initial complet est effectué avant que le patient n'entame son parcours vers l'opération, si elle est nécessaire. Le tout est pris en charge par la CNS sous certaines conditions.

Une journée portes-ouvertes ce mardi

Ce mardi 23 mai, la clinique de l’obésité du CHEM propose jusqu'à 15 heures des consultations individuelles avec une diététicienne et un chirurgien.

"Bien sûr que toutes les prises en charge ne nécessitent pas une chirurgie bariatrique. Nous sommes surtout là pour sensibiliser les personnes concernées et leur garantir un suivi thérapeutique pluridisciplinaire de qualité", assure Carole Longhini, responsable de la clinique.

Sur base d’un bilan complet et par le biais d’un programme personnalisé, une équipe multidisciplinaire intervient dans l’objectif de rétablir la qualité de vie du patient, tout en soulageant les maladies associées à l’obésité.

Des entretiens de motivation et de soutien tout au long de la thérapie viennent compléter la prise en charge.

La clinique de l’obésité est située dans la Maison Bessemer. Pour fixer un rendez-vous, veuillez appeler le 5711-75075 ou envoyer un mail à cliniqueobesite@chem.lu

Si vous êtes dans la capitale, dirigez-vous plutôt vers la clinique de l'obésité du CHL située à Eich.