Plus de 30 naissances au zoo d'Amnéville

Le célèbre zoo de Lorraine poursuit son expansion: de nombreux animaux sont nés au cours du mois de juin, dont un tapir et un hippopotame des plus mignons.

C'est un véritable «baby boom» qui a eu lieu au zoo d'Amnéville durant ce mois de juin. Le directeur du zoo, Michel Louis, s'est réjoui de la naissance le 29 juin dernier de Fiona, petite femelle tapir. Quelques jours plus tôt, c'est une femelle hippopotame qui a vu le jour: Bulma.

Ces deux naissances viennent compléter un mois de juin particulièrement actif à ce sujet: 2 varis noir et blanc (lémuriens), 1 mandrill, 1 dik-dik (antilope naine), 2 milans royaux, 6 milans noirs, 1 aigle des steppes, 1 harfang des neiges, 4 cigognes blanches, 2 ibis chauves, 2 grues demoiselles, 3 aigrettes garzettes, 2 calaos à bec rouge, 2 loriquets de Swainson, 1 étourneau métallique sont nés le mois dernier en Moselle.

La plupart de ces animaux font partie d'un programme international d'élevage pour espèces en danger.

Avec ces nouvelles naissances, le zoo d'Amnéville renforce encore un peu plus sa place de leader au sein de la Grande Région. Le Parc merveilleux de Bettembourg n'est pourtant pas en reste: plus de 200 espèces s'y côtoient et deux pandas roux ont fait leur entrée sur le sol luxembourgeois en avril dernier.

