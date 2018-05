Suite au départ en retraite du chef Claude Lampson après environ 25 ans de service, son second depuis 12 ans, Philippe Dugast, lui succède. Une continuité en douceur dans cette belle et discrète maison familiale.

Lifestyle 2 min.

Philippe Dugast couve l'étoile de la Gaichel

Suite au départ en retraite du chef Claude Lampson après environ 25 ans de service, son second depuis 12 ans, Philippe Dugast, lui succède. Une continuité en douceur dans cette belle et discrète maison familiale.

L'idée avait germé petit à petit et la décision a été prise à la fin de l'année dernière. C'est son second de cuisine, Philippe Dugast, qui allait succéder à Claude Lampson qui, après 25 ans de service, avait annoncé son départ en retraite.

Philippe Dugast est arrivé à La Gaichel il y a douze ans. Il vit au Luxembourg depuis dix-sept ans. Avant d'arriver à La Gaichel, il a travaillé au restaurant étoilé Favaro à Esch-sur-Alzette et au restaurant Les Roses à Mondorf, lui aussi étoilé. Philippe Dugast est arrivé au moment où La Gaichel venait de perdre la sienne, l'étoile. La nouvelle est tombée deux jours après son entrée au domaine. «C'était un beau défi à relever», sourit-il. «Je crois que mon arrivée a permis de remettre un peu de jeunesse dans la cuisine.»

Ce Breton d'origine se plaît beaucoup ici. «C'est une maison familiale, je m'entends très bien avec les patrons»: Céline et Erwan Guillou ont repris l'affaire en 2014. Le chef s'intéresse à des figures très différentes de la gastronomie. Il parle volontiers d'Alexandre Gauthier, chef de La Grenouillère (deux étoiles Michelin) dans le Pas-de-Calais, qui «fait une cuisine extrêmement moderne, même provocatrice; ce n'est pas le but ici car nous sommes une maison de tradition. Mais c'est inspirant». Ou de Yannick Alléno, plusieurs restaurants de par le monde, dont deux ont trois étoiles Michelin et «qui travaille de façon beaucoup plus traditionnelle».

Tradition et saveurs japonaises

A La Gaichel, il exprime sa personnalité dans la cuisine, tout en respectant l'identité de la maison. «On m'a toujours laissé m'exprimer quand j'étais second aussi, donc c'était très stimulant.» La transition se fait donc en douceur et le canard rôti, «plat emblématique de la maison», conserve ses droits dans le noble établissement, tout comme le foie gras chaud.

Amoureux de la nature et des saveurs qu'elle peut offrir, Philippe Dugast emploie par exemple de l'aspérule odorante récoltée dans le secteur ou des pommes de pin du domaine pour fumer de la viande de bœuf. Il travaille certains produits du terroir luxembourgeois comme le porcelet, cuit à basse température «afin qu'il reste fondant».

Le chef a un penchant pour les saveurs japonaises, que ce soit dans le choix d'un charbon pour griller certains ingrédients ou d'épices, de sauce soja, dont il est sûr de l'origine. Côté projet, Philippe Dugast a déjà fort à faire entre sa nouvelle fonction et sa vie de famille avec son petit garçon de deux ans et demi.

Il commence un petit potager à côté de la cuisine: «C'est un test, on verra ce que ça va donner car il faut aussi du temps pour s'en occuper.» Son autre objectif: conserver l'étoile Michelin, bien sûr. «Je n'y pense pas tout le temps, l'important c'est de continuer à prendre plaisir à cuisiner chaque jour. J'essaie de rester zen.»