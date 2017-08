(AFP) - Des sommets hawaïens aux massifs islandais, qu'ils soient actifs ou endormis, les volcans suscitent l'intérêt de nombreux voyageurs. Relaxnews réunit toutes les informations nécessaires pour proposer une destination volcanique qui sied à chaque type de vacancier. Départ pour l'Islande et sa terre volcanique, qui offre même l'opportunité d'une baignade.

Avec ses quelque 130 volcans actifs et son panel de plus de 200 cratères, l'Islande est la Mecque des amoureux du volcan. Parmi les plus connus et les plus imprononçables, Eyjafjöll arrive en tête, depuis qu'il a mis la pagaille dans le trafic aérien en 2010. Le Thrihnukagigur est également célèbre, compte tenu de sa proximité avec Reykjavik et le spectacle unique qu'il offre dans ses entrailles.

Pour les baroudeurs qui prévoient de sortir des sentiers battus, direction la chaîne volcanique d'Askja. Situé dans le centre-est de l'Islande, Askja est plus précisément est une succession de caldeiras, des cratères imbriqués dans un massif volcanique. Il se trouve au nord du glacier Vatnajökull. En mars 1875, une éruption a donné vie à une nouvelle caldeira, qui s'est remplie d'eau, aidée par l'un des lacs les plus profonds du pays, Öskjuvatn.

Pour qui ?

Les excursions sont familiales puisqu'elles consistent en général à se baigner dans le cratère Viti. Toutefois, la randonnée trouve sur son chemin des pierres coupantes et la descente vers le cratère peut s'avérer glissante, tandis que la remontée peut être fatigante. Aussi, la zone étant plus reculée et le climat plus rude, la découverte impose parfois de marcher jusqu'au lac Öskjuvatn. Mieux vaut être prévenu, d'autant que la nature islandaise est souvent imprévisible. Dans tous les cas, il est impératif de vérifier les conditions météorologiques avant de partir et d'utiliser un véhicule adapté aux routes. Le 4x4 est indispensable.

Pourquoi y aller ?

Si les volcans de Lanzorote (Canaries) ou ceux d'Indonésie sont choisis par les randonneurs pour leurs treks, les volcans islandais ont le mérite d'offrir des sensations uniques. C'est le cas d'Askja et du cratère Viti dans lequel l'eau est à 25°C. On profite des couleurs bleue et verte du lac, avant de prendre conscience de son coloris blanc laiteux au moment de la baignade. La récompense arrive après plusieurs heures de randonnée, qui permettent de traverser un champ de lave. Des refuges rassureront les plus fatigués.

Comment y aller ?

Des agences proposent des excursions à la journée, au coût non négligeable. Compter une bonne centaine d'euros. L'aventure comprend le voyage à bord de 4x4 et le suivi d'un guide professionnel, qui prend le temps de s'arrêter pour admirer les sites importants. Le départ est généralement donné depuis Mvatn ou Egilsstair.

