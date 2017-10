(AF) - Octobre est depuis 25 ans le mois de mobilisation autour du cancer du sein dans le monde. Les divers organismes qui entourent les personnes atteintes d'un cancer participent à des opérations de sensibilisation.

C'est la vice-présidente de la firme de cosmétiques Estée Lauder, elle-même atteinte d'un cancer du sein, qui a employé le symbole du ruban rose, rappelle-t-on sur le site de la maternité du CHL qui propose, mardi 10 octobre, une journée de sensibilisation au dépistage.

Le cancer du sein est bien soigné s'il est détecté à temps, d'où la nécessité d'informer les femmes afin qu'elles suivent les conseils médicaux de dépistage.

Au Luxembourg, le Broschkriibslaf est une course de solidarité. On peut y participer seul(e) ou en groupe, sur inscription (elles sont closes depuis le 4 octobre). La course se déroulera ce samedi 7 octobre. Le départ est prévu à 10 heures à Neimënster. L'an passé, elle avait rassemblé près de 2.000 participants. Des animations et stands d'informations sont organisés dans le cadre de cette course, mise en place par l'association Europa Donna Luxembourg.

Le cancer du sein est l'un des plus répandus, ainsi que le cancer de la prostate, du gros intestin, de la peau et du poumon, peut-on lire sur le site de la Fondation Cancer Luxembourg.

Des informations sur le cancer du sein, les programmes de dépistages, d'auto-examen sont détaillés sur le site du ministère de la Santé.

