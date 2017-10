(AFP) - Bon nombre de fumeurs hésitent à quitter leur statut de fumeur de peur de prendre des kilos. Bonne nouvelle, la prise de poids tant redoutée n'est pas une fatalité. Voici les bons réflexes pour gérer les compulsions alimentaires recommandés par Bernard Antoine, tabacologue addictologue à Paris, à l'occasion de la deuxième édition du "Mois sans tabac" qui débute le 1er novembre.

Se faire aider d'un spécialiste

Quand il s'agit d'arrêter de fumer, seuls 11% des Français font appel à un médecin généraliste ou un tabacologue. Pour éviter la frustration et le fait de compenser par la nourriture, Bernard Antoine, tabacologue addictologue conseille d'être accompagné pour acquérir une réelle motivation axée sur le désir d'être libre. L'objectif est de prendre conscience de son comportement de fumeur et de ses habitudes, déconstruire ses pensées négatives, ses croyances à l'aide de thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et parler. "Comme dans une relation amoureuse, on quitte quelqu'un dans un bon état d'esprit sans continuer à l'aimer par la suite".

Manger moins gras

Les fumeurs ont un bilan lipidique plus faible, car le tabac accélère le métabolisme et brûle les graisses soit environ 250 à 300 calories pour 20 cigarettes. La nicotine agit comme un coupe-faim. "Certaines personnes ne grossissent pas. En moyenne, une femme prend 2,8 kg et un homme 3,2 kg". C'est pourquoi mieux vaut manger moins gras lorsqu'on arrête de fumer.

Se brosser les dents

La modification salivaire est un processus qui fonctionne bien pour éviter de se jeter sur la nourriture. Se brosser les dents peut ainsi prévenir les envies intempestives de manger.

Boire beaucoup d'eau

Tout comme se brosser les dents, boire de l'eau en grande quantité peut contrebalancer le recours systématique aux divers produits gras et sucrés.

Clou de girofle et cannelle pour calmer les fringales

Au lieu d'ouvrir le frigo, on peut remplir une fiole à moitié d'huile essentielle de girofle et l'autre moitié d'huile essentielle de cannelle de Ceylan que l'on trouve facilement en pharmacie ou magasins bio. Et quand la tentation de grignotage apparaît, on respire les effluves à même le flacon.

Appeler un ami ou un soutien

On ne devient pas ex-fumeur en deux semaines, mais plutôt en six mois, voire un an. C'est pourquoi être soutenu est très important. Quand un coup de blues ou l'envie de craquer sur la nourriture survient, on n'hésite pas à décrocher son téléphone pour faire appel à son coach, un ami, une bonne oreille. "Le soutien collectif permet de sortir de la culpabilité dans laquelle la majorité des fumeurs sont englués."

Avec la deuxième édition du "Mois sans tabac" qui débute le 1er novembre, rejoindre une dynamique collective est une bonne solution pour se motiver. Parmi les 16 groupes de soutien proposés par l'opération, "salade quinoa" cible la prise de kilos superflus, le groupe "zen" aide à gérer ses émotions avec la participation d'adeptes de méditation et "sportifs du dimanche" à rester actif physiquement.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.