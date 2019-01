Où partir en vacances en 2019? Nous avons parcouru pour vous les stands du salon Vakanz 2019, qui se tient ce dimanche, pour son dernier jour, à Luxexpo The Box, pour connaître les meilleures destinations où poser ses bagages dans les mois qui viennent.

Notre guide pratique du voyage concocté au salon Vakanz

Où partir en vacances en 2019? Nous avons parcouru pour vous les stands du salon Vakanz 2019, qui se tient ce dimanche, pour son dernier jour, à Luxexpo The Box, pour connaître les meilleures destinations où poser ses bagages dans les mois qui viennent.

Par Jean Vayssières

Le grand hangar de Luxexpo The Box a ouvert ses portes au public, ce vendredi 18 janvier, à l’occasion de la Foire Vakanz, le plus grand salon du tourisme de la Grande Région. Là-bas, entre un concert de guitare péruvien et un spectacle de danse du ventre orientale, nous nous sommes faufilés entre les stands pour questionner les agences de voyage, et déterminer les meilleures destinations pour l’année à venir.

Où partir en famille?

Pour Geoffrey Kelkeneers, qui s’occupe du stand Saveurs du Voyage, le Vietnam est une destination parfaite pour partir en famille. «C’est un bon endroit pour se reposer», explique-t-il, contrairement à d’autres lieux populaires, comme Venise, où le tourisme bat son plein.

«Il y a beaucoup d’animations pour les enfants, comme des cours de cuisine. C’est également l’occasion de découvrir une autre culture. Par le passé, nous avons déjà aidé une école locale en leur achetant des chaises et des jouets en bois», se souvient-il.

L’agence de voyage Emile Weber, quant à elle, préfère les grands classiques, comme l’Espagne ou la Grèce, «qui est très demandée depuis l’année dernière». Les prix y sont moins élevés que pour d’autres destinations phare, comme l’Italie.

De plus, «il y a plus de all inclusive en Espagne et en Grèce qu’en Italie», précise Fernand Heinisch, gérant associé chez Emile Weber. Pour des vacances tranquilles en famille, il conseille «un hôtel, avec tout disponible sur place: du sport, des activités pour les enfants… sans compter les visites de sites archéologiques ou de la vieille ville».

Aux antipodes de l’Asie et de l’Europe, chez Dupont & Jensen, jeune agence de voyage luxembourgeoise, on conseille une virée sur la côte ouest des États-Unis. «Pourquoi pas en Californie? Il n’y a pas trop de route entre les étapes, 200 ou 300 kilomètres au maximum, donc les enfants ne seront pas trop fatigués. Et il y a beaucoup d’activités pour eux».

Où partir en amoureux?

«Pour un voyage en couple, j’ai toujours recommandé une randonnée le long du Danube», conseille M. Zimmerman, qui organise des voyages à vélo chez Terranova. Pour les couples de sportifs, pourquoi ne pas imaginer une semaines de pédalage à deux, avec arrêt à l’hôtel chaque soir? «On peut y admirer des paysages très romantiques, il y a du vin à déguster dans les étapes, des églises baroques...»

Chez Saveurs du Voyage, on préfère partir plus au sud: en Tanzanie ou à Zanzibar, par exemple. «L’an dernier, nous avons même organisé un voyage de noces au Guatemala», explique-t-on. «C’est l’occasion de faire un voyage de noces atypique, loin des destinations classiques. On visite de beaux paysages, on côtoie les gens qui font du café, on se promène dans les parcs nationaux...»

Retour au nord avec les conseils de Dupont & Jensen, qui préfèrent les plaines enneigées des pays nordiques au soleil de l’équateur. «L’Islande, par exemple, c’est très tranquille. On y côtoie des paysages naturels, il n’y a pas trop de temps de vol, on est au calme. Et c’est accessible pour les jeunes couples, comme pour les plus âgés».

Où partir à l’aventure?

En ce moment, les vacances sur mesure ont le vent en poupe, et semblent être l’idéal pour les voyageurs qui ont soif d’aventure. «C’est très différent d’un voyage à 40 derrière la vitre d’un car», raconte Isabelle Delmée, du tour-opérateur Les Maisons du Voyage.

Pourquoi ne pas partir faire du trekking au Népal ou au Tibet? «Là-bas, on se promène hors des sentiers battus. Il est plus facile de faire des choses particulières en petits groupes. L’an dernier, mon mari a visité la maison du Dalaï-lama et a partagé le repas de moines bouddhistes dans la région du Ladakh, au nord de l’Inde», détaille Mme Delmée.

«Au Népal, la nature est exceptionnelle», poursuit-elle. «On a vue sur l’Himalaya, c’est un dépaysement total. Tout le monde y va pour chercher quelque chose, se ressourcer et prendre de la distance avec le monde occidental».

Le dépaysement, c’est également ce que conseille Saveurs du Voyage, avec le Kirghizistan. «J’y suis moi-même partie il n’y a pas longtemps» explique Joanne Kayser, qui travaille pour l’agence. «On y fait du cheval en haute montagne, on dort chez les gens sur place. On se déconnecte de nos habitudes, car il n’y a pas de réseau. C’est une bonne destination pour voir de la nature et se dépayser totalement».