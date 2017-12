(AFP) - Crèmes, gommages, laits, gels douche, huiles : les fêtes de fin d'année sont la période idéale pour offrir ou se faire offrir des rituels complets pour le corps, en fonction du type de peau et des besoins de chacune. Cela évite de multiplier les marques et les produits aux vertus diverses et variées. Hydratation, peau sensible, minceur, et detox : à Noël, optez pour des rituels complets destinés à vous sublimer de la tête aux pieds.

Le Coffret Happy Christmas de Lush

La marque de cosmétiques éco-friendly Lush abrite ses nombreux essentiels beauté dans des écrins colorés pour les fêtes. Le coffret "Happy Christmas" contient des produits énergiques pour le bain et la douche, dont le Gel douche Berry Berry Christmas, le Gel douche Bubbly, la Gelée de douche Santa's Belly, le Savon Baked Alaska, ou encore le Soin hydratant à rincer Christingle.Prix : 64,95 eurosSite : https://fr.lush.com

Le Coffret Lavande par Dr. Hauschka

La marque de cosmétiques naturels Dr. Hauschka mise sur les vertus protectrices et apaisantes de la lavande pour les fêtes de fin d'année avec un coffret dédié. L'écrin renferme l'Huile de Soin Moor Lavande pour renforcer les barrières naturelles de la peau, le Bain Moor Lavande pour un moment de détente, et un savon à la lavande proposée en édition limitée.Prix : 29 euros.Site : www.dr.hauschka.com

Le Maxi Coffret Bain Winter Wonderland par Sephora

L'enseigne Sephora présente un écrin en forme de chalet enneigé entièrement dédié à la beauté du corps, avec un Bain douche moussant, un Velouté corps nourrissant, une Crème mains hydratante, et un Savon parfumé. Le tout décliné dans un parfum de fleur de coton.Prix : 25,95 euros.Site : www.sephora.fr

Le Coffret Voyage sur la route des Epices par La Sultane de Saba

La marque La Sultane de Saba a concocté un coffret pour le corps aux senteurs de l'Orient pour les fêtes de Noël. La box Voyage sur la route des Epices renferme une huile de beauté pour le corps, les cheveux, et le bain, un gommage pour éliminer les cellules mortes, et une brume parfumée hydratante.Prix : 39 euros.Site : www.lasultanedesaba.com

Le Coffret Soins Prodigieux par Nuxe

La marque Nuxe rassemble ses essentiels beauté pour le corps dans des écrins lumineux pour Noël, et notamment sa gamme de soins Prodigieux. Le coffret abrite quatre produits emblématiques : la Crème Prodigieuse, l'Huile Prodigieuse, le Prodigieux huile de douche, et le Prodigieux lait parfumé.Prix : 36,90 euros.Site : https://fr.nuxe.com

