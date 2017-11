(AFP) - Incontournables lors des fêtes de fin d'année, les coffrets olfactifs ont toujours la cote auprès des femmes comme des hommes. L'occasion d'offrir ou de se faire offrir l'un des parfums stars qui ont marqué l'année en cours, ou de jeter son dévolu sur un grand classique, devenu un incontournable de la parfumerie. Tour d'horizon des coffrets olfactifs qui séduiront les femmes à coup sûr durant les fêtes de fin d'année.

Le coffret N°5 L'Eau de Chanel

Le coffret "N°5 L'Eau" de Chanel - Prix : 170 euros - Site : www.chanel.com.

©Chanel

Lancée à la rentrée 2016, "N°5 L'Eau" de Chanel est rapidement devenue une fragrance incontournable dans le paysage de la parfumerie. Pour les fêtes de fin d'année, la maison française propose un coffret réunissant le parfum en flacon de 100 ml et un vaporisateur de sac Twist and Spray de 20 ml à emporter partout. Disponible en exclusivité dans les boutiques Chanel Parfums beauté, dans les grands magasins et sur www.chanel.com.Prix : 170 euros.Site : www.chanel.com

Le coffret Kenzo World par Kenzo

Le coffret Kenzo World par Kenzo - Prix : 84,50 euros - Site : www.kenzoparfums.com

©Kenzo

Premier parfum imaginé par Carol Lim et Humberto Leon pour la maison Kenzo, "Kenzo World" est reconnaissable entre tous grâce à son flacon en forme d'oeil avec un capot gommato. Pour les fêtes de fin d'année, Kenzo a choisi d'allier mode et parfumerie avec un coffret composé de l'eau de parfum en 50 ml et d'une pochette déclinée en noir et rose métallique. En exclusivité chez Nocibé. Prix : 84,50 euros.Site : www.kenzoparfums.com

Le coffret Halfeti de Penhaligon's

Le coffret Halfeti de Penhaligon's - Prix : 199 euros - Site : www.penhaligons.com

©Penhaligon's

La maison de parfum Penhaligon's renferme l'un de ses parfums emblématiques - Halfeti - dans un coffret pour Noël. Issu de la Collection Trade Routes, qui s'inspire des routes mythiques du commerce, le parfum "Halfeti" évoque les roses noires cultivées sur les rives de l'Euphrate. Pour les fêtes, le flacon de 100 ml est accompagné d'un gel pour le bain et la douche de 300 ml.Prix : 199 euros.Site : www.penhaligons.com

Le coffret Petite Chérie d'Annick Goutal

Le coffret Petite Chérie d'Annick Goutal - Prix : 110 euros - Site : www.annickgoutal.com

©Annick Goutal

Fragrance iconique de la maison Annick Goutal, "Petite Chérie" se dévoile dans un écrin de Noël pour les fêtes, orné d'un imprimé de l'hiver 2017. L'élégant coffret renferme l'eau de toilette en flacon de 100ml et un lait pour le corps aux effluves de "Petite Chérie" en 100 ml. A découvrir en édition limitée dans les boutiques Annick Goutal.Prix : 110 euros.Site : www.annickgoutal.com

Le coffret Scandal de Jean Paul Gaultier

Le coffret Scandal de Jean Paul Gaultier - Prix : 76,50 euros - Site : www.jeanpaulgaultier.com

©Jean Paul Gaultier

Lancée le 1er juillet 2017, la fragrance "Scandal" a su séduire de nombreuses femmes en quête d'une touche olfactive sexy et audacieuse. Pour les fêtes de fin d'année, Jean Paul Gaultier propose un coffret renfermant le dernier-né de ses parfums, en flacon de 50 ml, et une lotion parfumée pour le corps de 75 ml. Le tout abrité dans un écrin en suédine rose.Prix : 76,50 eurosSite : www.jeanpaulgaultier.com

