(AFP) - Les amateurs de bon son seront comblés s'ils trouvent au pied de leur sapin de Noël une enceinte sans fil de dernière génération, a fortiori si celle-ci propose un son à 360 degrés, se transporte facilement et est même compatible avec un assistant vocal.

Bose SoundLink Revolve+

La Bose SoundLink Revolve+ est commercialisée 329,95 euros.

Avec la SoundLink Revolve+, Bose présente son enceinte Bluetooth portable la plus performante à ce jour, avec un son à 360 degrés. Elle diffère de la SoundLink Revolve par sa puissance, son autonomie (jusqu'à 16 heures de musique) et sa poignée qui facilite son transport absolument n'importe où. L'enceinte pèse moins d'un kilo, est résistante aux projections d'eau, aux coups et aux chutes selon le constructeur.La Bose SoundLink Revolve+ est commercialisée 329,95 euros sur bose.fr.

UE Megaboom

L'UE Megaboom est vendue 299 euros.

Ultimate Ears propose également avec sa Megaboom une enceinte enceinte Bluetooth sans fil qui diffuse un son à 360 degrés. Megaboom est également simple à transporter chez soi comme dans la nature. Résistante à l'eau, elle peut même être rincée avec de l'eau chaude et du savon. Le fabricant annonce en outre une autonomie de 20 heures dans un rayon maximal de 30m de la station émettrice. Via l'application mobile dédiée, il est même possible de coupler deux enceintes Megaboom pour un son deux fois plus puissant. L'UE Megaboom est vendue 299 euros sur ultimateears.com.

Denon Envaya

La Denon Envaya DSB-250BT est proposée à 249 euros.

Enceinte chic garantie à l'épreuve de l'eau (jusqu'à 1m de profondeur) et de la poussière, l'Envaya de Denon intègre des technologies avancées de traitement audio, avec notamment des modules d'amplification puissants pour une restitution optimale du son. Elle affiche aussi 13 heures d'autonomie et, pour obtenir un son en stéréo, il suffit de synchroniser deux enceintes Envaya via son mode jumelage. A noter qu'un microphone intégré permet quant à lui de passer des appels ou bien encore de faire appel à l'assistant personnel "Siri" sur un iPhone.La Denon Envaya DSB-250BT est proposée à 249 euros sur denon.fr.

Sonos One

La Sonos One est disponible pour 229 euros.

La dernière-née des enceintes sans fil Sonos propose de se connecter en WiFi uniquement, ce qui présente l'avantage de ne pas devoir interrompre la diffusion de la musique en cas d'appel par exemple. Elle se connecte également à l'ensemble des autres enceintes Sonos du foyer pour pouvoir profiter de sa musique dans n'importe quelle pièce ou en stéréo. Impossible en revanche de profiter encore de sa principale innovation, à savoir l'assistant vocal (Google Assistant ou Alexa) encore indisponible en France. L'idée est de pouvoir écouter de la musique de la manière la plus simple possible, via des commandes vocales simples.La Sonos One est disponible pour 229 euros sur sonos.com.

JBL Link 20

La JBL Link 20 est à vendre pour 199 euros.

Cette enceinte ne se contente pas de jouer de la musique. Elle fait également office de relais auprès de Google Assistant avec lequel elle est parfaitement compatible depuis un smartphone Android. L'utilisateur peut ainsi questionner Google sur l'actualité ou le temps qu'il fera le lendemain, contrôler d'autres objets de la maison ou encore lancer son service de streaming musical favori. Dans cette configuration, elle se pose en alternative à Google Home. À noter enfin que, contrairement à beaucoup de ses concurrentes, cette enceinte est également stéréo.La JBL Link 20 est à vendre pour 199 euros sur jbl.com.

