(AFP) - Alors que septembre rime généralement avec rentrée des classes pour les familles, National Geographic Travel pense aux célibataires, aux couples sans enfant et aux retraités avec sa sélection de destinations automnales, du Mexique à la Grèce en passant par l'Amérique du Nord.

Le Jour des morts à Oaxaca au Mexique

La Toussaint n'a rien de festif en Europe, mais le Jour des morts au Mexique est une tout autre histoire. Malgré son nom, c'est une fête colorée et joyeuse en l'honneur des défunts (famille, amis ou ancêtres). Cette ancienne tradition figure même sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. La ville d'Oaxaca propose l'une des fêtes les plus importantes et animées du pays, avec des processions, des fanfares, des feux d'artifice, le tout copieusement arrosé de Mezcal.

Ces célébrations se déroulent du 31 octobre au 2 novembre, au Mexique.

Cueillette des olives en Grèce

En pleine saison des vendanges, il n'y a pas que la vigne qui permette de produire un divin nectar. En Grèce, l'huile d'olive est elle aussi sacrée. Dans le cadre d'un voyage en terres hellènes, il est possible de donner un coup de main aux agriculteurs locaux pour ramasser les olives, une journée voire une semaine complète. Les meilleures destinations du pays pour cela se trouvent en Crète ou à Kalamata (sud du Péloponnèse).

L'été indien dans les parcs nationaux américains et canadiens

Pour profiter de la fin de la belle saison et de l'arrivée de l'automne et son festival de couleurs, rien de mieux qu'un voyage dans les parcs nationaux canadiens ou américains. Pour fêter l'été indien et le 150ème anniversaire du pays, les parcs canadiens sont gratuits jusqu'à la fin de l'année. Aux États-Unis, les foules de touristes estivaux se sont dissipées, les grands parcs nationaux sont plus accessibles que jamais.

Voici la liste complète des destinations de l'automne (en anglais) : http://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips/fall-vacations-favorite-places-2017/.

