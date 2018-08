Deux équipages luxembourgeois viennent de participer aux 23es championnats du monde de montgolfières qui se sont achevés samedi à Gross Siegharts en Autriche. L'équipage de Colin Weber termine dans le top 20.

Mondiaux de montgolfières: deux pilotes luxembourgeois s'illustrent

Lors de ces championnats du monde, l'Anglais Dominic Bareford s'est imposé devant le Suisse Stefan Zeberli et le Russe Sergey Latypov.

Les deux ballons aux couleurs de «Lëtz make it happen» et de la «Post» ont représenté le Luxembourg dans le ciel autrichien. Photo: Cercle Luxembourgeois de l'aérostation

La délégation luxembourgeoise satisfaite de sa prestation



Au total, 105 équipages étaient sélectionnés pour ces championnats du monde. Celui du luxembourgeois Colin Weber termine à la 17e place. Celui de Christophe Betzen s'est classé 72e.

Dans un communiqué de presse, le Cercle Luxembourgeois de l'aérostation a annoncé samedi soir que les deux Luxembourgeois ont représenté le pays de la meilleure façon possible et qu’il est déjà clair qu'un plus grand nombre de pilotes luxembourgeois pourront participer à la compétition l'année prochaine.

Photo: Cercle Luxembourgeois de l'aérostation