Ballon, couleur des maillots, créativité des joueurs: la science, s'appuyant entre autres sur l'aérodynamique et les sciences cognitives, a elle aussi son mot à dire sur le foot et la Coupe du monde 2018.

Lifestyle 5 min.

Mondial-2018: le foot sous la loupe des scientifiques

(AFP) - Conçu par l'équipementier Adidas, Telstar 18 est le ballon officiel de la Coupe du monde 2018. Il est critiqué par certains gardiens de but qui redoutent qu'il n'adopte des trajectoires déroutantes. Mais des études scientifiques semblent indiquer que le Telstar 18 est plutôt du genre stable.

Testé sur des robots tireurs, Telstar 18 a «montré une trajectoire très stable», comparé aux ballons des deux précédentes Coupes du monde, le Brazuca (2014) et le Jabulani (2010), déclare à l'AFP Sungchan Hong, de l'Institut des sciences de la Santé et des Sports de Tsukuba (Japon). «Ce qui signifie que les situations de coup de pied arrêté, comme un corner ou un coup franc, devraient être efficaces», ajoute-t-il.

Pour autant Telstar 18 ne devrait pas désavantager les gardiens de but. «Il n'aura pas autant de mouvements irréguliers que Jabulani», le ballon du Mondial-2010, très critiqué pour ses trajectoires flottantes, selon le chercheur.

«Jabulani n'était pas un bon ballon», pointe Eric Goff, professeur de physique à l'Université de Lynchburg en Virginie (Etats-Unis). «Brazuca et Telstar 18 sont bien meilleurs» que lui, ajoute ce chercheur qui a étudié le comportement du nouveau ballon soumis à la résistance de l'air dans des souffleries.

L'aérodynamique de Telstar 18 est «très semblable» à celle du Brazuca. «Les joueurs ne devraient pas voir de différences significatives lorsqu'ils tireront des corners ou des coups francs», poursuit-il.

La différence se verra sur les frappes (ou passes) longues, à 90 km/heure ou plus: le Telstar 18 sera alors expédié un peu moins loin (de l'ordre de 8% à 10%) que le Brazuca. Cela pourrait gêner les joueurs qui tirent de loin mais faciliter la tâche des gardiens de but, selon Eric Goff.

Comme le Brazuca, Telstar 18 est doté de six panneaux seulement alors que le Jabulani en avait 8. Avec 14 panneaux, le Teamgeist, utilisé pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne, était le premier à abandonner les 32 panneaux traditionnels du ballon.

Le rouge, un avantage?

Depuis plusieurs années, les scientifiques se demandent si la couleur des maillots est susceptible d'avoir un effet sur l'issue de la compétition, en avantageant l'équipe jouant en rouge.

Sur un plan «théorique», certains chercheurs formulent l'hypothèse que la couleur rouge est susceptible d'influer sur la performance «de plusieurs façons», souligne Iain Greenlees, professeur de psychologie du sport à l'Université de Chichester (Royaume-Uni). Car le rouge, «couleur du sang», est souvent associé à un «danger» mais aussi à «l'agressivité».

Concrètement, sur le terrain, un joueur en maillot rouge se sentirait «plus dominant et confiant» qu'un joueur vêtu d'un maillot d'une autre couleur. Autre explication possible: les joueurs confrontés à des adversaires en rouge seraient «plus anxieux et moins sûrs d'eux» face à cette couleur perçue comme une «menace», ce qui aurait un effet négatif sur leur performance.

Pour le moment, la science ne permet pas de trancher nettement, les différentes études n'allant pas toutes dans le même sens, «même si plusieurs semblent montrer qu'une tenue rouge peut avoir un »petit impact«, selon Iain Greenlees.

Une recherche de 2008 sur le foot, menée par l'équipe de Ian Greenlees, a montré que les gardiens de but percevaient les tireurs de penalties en maillot rouge comme étant »plus concentrés, plus dominants et expérimentés« que ceux vêtus de blanc. Et que ces gardiens avaient moins confiance dans leur capacité à arrêter le penalty d'un joueur en rouge.

Dans une autre étude de 2013, Iain Greenlees a montré que les tireurs de penalty réussissent moins bien lorsqu'ils sont face à un gardien de but vêtu de rouge que lorsque celui-ci porte du vert, du bleu ou du jaune.

»Mais une bonne équipe portant du blanc, du bleu ou du vert sera toujours plus performante qu'une équipe de niveau moyen portant du rouge«, souligne le chercheur.

Une autre étude menée par une équipe néerlandaise en 2015 a mis en avant le fait que le blanc était la couleur la plus visible sur une pelouse de foot, ce qui peut augmenter le nombre de passes réussies.

Indispensable créativité

C'est elle qui érige à certains moments le football en art. Capable de faire basculer brusquement un match, la créativité des joueurs de haut niveau, comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou en son temps Zinedine Zidane, intrigue les scientifiques qui essaient de la cerner.

Une étude parue en 2018 dans le Journal des Sciences du Sport s'est penchée sur le niveau de créativité des buts marqués lors des Coupes du monde 2010 et 2014 et de l'Euro 2016, afin de voir dans quelle mesure elle a pu contribuer à la victoire.

Ayant défini la créativité dans le foot comme une réponse »surprenante, originale et souple« à une situation, des chercheurs de l'Université de Cologne (Allemagne) ont étudié 331 buts marqués dans les phases en mouvement lors de ces trois compétitions (153 matches). Ils se sont concentrés sur les huit mouvements avant le but, en leur donnant une note de créativité (de 0 à 10).

L'équipe a découvert que ce sont les trois dernières actions avant le but qui sont »les plus importantes et les plus créatives«.

Certes les actions »très créatives« sont »plutôt rares«, relèvent-ils. Mais 46% des buts étudiés en comprenaient au moins une »très créative«. Et les meilleures équipes affichaient un taux de 63% de buts »hautement créatifs«.

»Nous avons démontré que les équipes gagnantes font davantage appel à des actions créatives pour marquer des buts«, écrivent les chercheurs Matthias Kempe et Daniel Memmert.

Ces résultats montrent que »la créativité est un facteur décisif pour la victoire en foot", soulignent-ils.

Ils conseillent aux entraîneurs de prévoir des programmes d'entraînement à la créativité tactique, pas seulement pour les plus jeunes mais aussi pour les joueurs professionnels.