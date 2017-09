(AFP) - Si vous avez vu des rayures tout l'été, vous n'êtes pas la seule : elles font partie des tendances vestimentaires du moment, et elles ne sont pas près de disparaître. Voici trois façons de porter vos rayures cet automne, en provenance directe des défilés de mode automne-hiver 2017.

Les rayures fines



Montrez que vous prenez les choses au sérieux avec un tailleur élégant à rayures fines. Max Mara propose ainsi des vêtements de luxe pour le bureau : blazers, pantalons et manteaux. Trussardi revisite de façon contemporaine le traditionnel costume bleu marine à fines rayures blanches grâce à des vestes courtes et des pantalons taille haute. Même Rihanna s'y est mise, apportant une touche sport au look rayé pour sa collection Fenty x Puma.

Les rayures arc-en-ciel



Lorsque Zendaya a choisi au mois d'août, pour les Teen Choice Awards 2017, une tenue rayée étincelante ressemblant à un pyjama et créée par la griffe britannique Ashish, elle a démontré que les rayures pouvaient être ludiques. Exprimez votre côté joueur en imprimant une note colorée à votre look, grâce aux rayures arc-en-ciel du défilé automne-hiver 2017 de la marque, dont les vêtements étaient ornés de slogans optimistes tels que "Don't Give Up The Day Dream" ("N'arrêtez pas de rêver"). La marque finlandaise Aalto a elle aussi fait joujou avec la couleur, avec des rayures contrastées dans plusieurs nuances de rouge, de jaune et de violet, tandis que le créateur américain Jeremy Scott proposait des combinaisons tricotées à rayures éclatantes rouges et bleues, dans une veine rétro.

Les rayures flottantes



Pour passer en douceur de l'été à l'automne, optez pour des rayures fines et des tissus flottants. Les robes asymétriques de Loewe, à rayures dentifrice, sont une bonne référence, tout comme les tuniques robes-chemisiers de Céline, ou les minijupes rayées de Miu Miu, idéales pour faire entrer les rayures dans la nouvelle saison.

