(AFP) - L'enseigne suédoise H&M étend son offre éco-responsable avec le lancement d'une nouvelle collection de vêtements de sport conçue exclusivement à partir de matériaux durables.

Cette ligne, inspirée par les thèmes de la nature et de la puissance féminine, propose des collants, des brassières de sport, des sweats à capuche et des tops adaptés entre autres à la course et au yoga.

Le polyester et l'élasthane recyclés se déclinent dans les tons naturels de vert, noir et beige. Les articles intègrent des détails pratiques comme les tissus respirants et sans couture, sans oublier le maintien intégré et des systèmes d'aération.

"En réunissant fonctionnalité et féminité, l'objectif est de proposer aux clients une collection de sport responsable et stylée", a commenté Petra Smeds, créatrice en charge du sportswear pour H&M, dans un communiqué. "Et ce n'est pas qu'une question de tissu, nous avons utilisé une nouvelle technique de tissage qui crée des vêtements sans couture tout en utilisant moins de fil et en réduisant les déchets de tissu."

Le géant de l'habillement s'est fait une solide réputation en tant que pionnier d'initiatives de mode durable au cours des dernières années, suite à son programme de recyclage textile lancé en 2013. Cette initiative encourage les clients à faire don de leurs anciens vêtements de n'importe quelle marque en échange d'une réduction sur l'achat de vêtements neufs de l'enseigne suédoise.

Grâce à cette approche, H&M a pu développer des collections à partir de coton recyclé. Le groupe a introduit sa première collection ‘H&M Conscious', conçue exclusivement à partir de matériaux recyclés l'année dernière et s'est fixé l'objectif de recourir à un plus grand nombre de matériaux recyclés et durables dans toutes ses gammes d'ici 2030.

Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large de valorisation à l'œuvre dans l'industrie de la mode. Des marques comme Barneys, Mango et Rag & Bone ont toutes proposé des collections durables ou conçues à partir de matériaux recyclés en 2017.

La collection sportswear d'H&M est disponible en magasin et en ligne depuis quelques heures.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.