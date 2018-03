Les Transition Days, "Our Food, our future" ont débuté vendredi et se poursuivent demain samedi. Une disco-soup est prévue pour les deux soirs.

Mieux manger pour le climat et pour le fun

Anne Fourney L’événement proposé par le CELL pour informer sur une alimentation plus saine pour les consommateurs et pour l'environnement a débuté vendredi matin. Des tables rondes et autres stands d'information et ateliers de cuisine sont prévus samedi.

L'événement a lieu au Carré Hollerich, 1, rue de l'Aciérie à Luxembourg. Photo: Chris Karaba

Comment et pourquoi privilégier une alimentation composée de produits locaux, les répercussions de nos choix alimentaires sur la planète, comment consommer autrement, cuisiner les restes, cuisiner des parties de viandes ou de légumes que nous n'avons pas l'habitude de consommer: c'est ce que proposent les Transition Days, axés, vous l'aurez compris, sur la transition énergétique au niveau de l'alimentation.



Le chef René Mathieu présentera à cette occasion son livre "Végétal - mes racines, mes recettes".



Le programme complet: www.transitiondays.lu