Si vous vous sentez fatigué lorsque votre réveil sonne, il y a fort à parier que vous vous trouvez en plein milieu d'un cycle de sommeil. Parfois, mieux vaut programmer son réveil quelques minutes plus tôt pour profiter pleinement d'une nuit récupératrice.



Une nuit comporte en moyenne entre quatre et six cycles de sommeil d'environ 90 à 100 minutes, mais la fréquence et la longueur de ces cycles varient en fonction des individus.





Cinq cycles de 90 minutes pour être au top

Pour être en pleine forme, il faudrait dans l'idéal accumuler cinq cycles complets, soit sept heures et demie de sommeil. À noter que:







l'âge,



le sexe,



le régime alimentaire,



l'exposition aux écrans



et la condition physique,



sont des facteurs capables d'influencer le sommeil.



Pour connaître avec précision la durée de vos cycles de sommeil, le meilleur moyen est de noter l'heure de votre endormissement et celle à laquelle vous vous réveillez naturellement. Les vacances, ou les week-ends prolongés, permettent de faire cette évaluation, fort utile pour rétablir un sommeil perturbé et amorcer une rentrée plus sereine.

Se coucher trop tôt énerve l'organisme

En fonction de l'information obtenue, vous pourrez calculer votre heure de coucher, en partant de votre heure de réveil souhaitée et en remontant le temps par tranche de 90 minutes.

Pour un réveil programmé à 8 heures par exemple, il faudrait s'endormir à 23 heures ou à minuit et demi afin de profiter d'une nuit bien réparatrice. Cela équivaut respectivement à neuf heures ou sept heures et demie de sommeil.

Certaines personnes s'astreignent à se coucher tôt, de peur de ne pas être en forme le lendemain. Malheureusement, cette stratégie peut s'avérer contre-productive, surtout lorsqu'on appartient à la catégorie des couche-tard.

Le risque, en se couchant trop tôt, est d'énerver l'organisme. Mieux vaut écouter les signaux réels de fatigue : bâillements, clignements de paupières ou relâchement du tonus musculaire.