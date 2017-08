Comment notre microbiote peut-il nous protéger des infections comme le virus de la grippe ou les maladies inflammatoires ? Deux nouvelles études américaines, publiées dans Science, mettent en évidence l'interaction vertueuse entre certaines bonnes bactéries présentes dans l'intestin et la consommation de nutriments essentiels sur le système immunitaire.

Le fameux microbiote intestinal, composé de milliards de bactéries, virus, champignons évoluant dans le système digestif, interroge de plus en plus la communauté scientifique internationale sur son lien avec les maladies métaboliques et psychiques et notre bonne santé en général.

Chocolat noir, myrtilles et vin rouge

Des chercheurs américains de la Washington University School of Medicine in St. Louis publient ce vendredi 4 août deux études portant sur des rongeurs, qui analysent la réaction immunitaire produite dans l'intestin en fonction d'aliments consommés.

La première étudie spécifiquement les effets des flavonoïdes, des antioxydants que l'on trouve principalement dans le chocolat noir, les myrtilles et le vin rouge sur le microbiote intestinal. Les chercheurs ont constaté que ces composants pouvaient "collaborer" avec certaines bactéries du microbiote pour lutter contre le virus de la grippe et d'autres affections virales.

"Nous avons pu identifier au moins un type de bactéries, appelé "Clostridium orbiscindens", qui utilise ces composés alimentaires pour stimuler l'interféron, une molécule qui facilite la réaction immunitaire", explique Thaddeus S. Stappenbeck, auteur de l'étude. Chez les souris, ce mécanisme a empêché des souris exposées au virus de la grippe de développer des complications au niveau des poumons, bien que porteuses de la même charge virale que les souris non traitées.

Ainsi, l'étude suggère que la combinaison entre la bactérie et les flavonoïdes ne cible pas le virus de la grippe directement, mais stimule la réponse immunitaire qui permet une préservation des tissus.

Un lien avec l'hormone de la bonne humeur

Une seconde étude suggère que la combinaison de la bactérie "Lactobacillus reuteri", mise en évidence dans le microbiote, et un régime riche en tryptophanes pourrait favoriser un environnement digestif plus tolérant, moins inflammatoire, en favorisant la croissance de cellules immunitaires protectrices de l'inflammation.

Le tryptophane est un acide aminé précurseur de la sérotonine, hormone de la bonne humeur que l'on trouve naturellement dans la dinde, la morue, le salami, le parmesan, le persil, les graines de courge, le soja, le lait et le fromage.

D'après l'étude, lorsque les chercheurs ont doublé la consommation de tryptophane, les cellules immunitaires des souris ont augmenté de 50%. Ces résultats pourraient s'appliquer à l'homme et soulager les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin (200.000 en France et un million aux États-Unis), conclut l'étude.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.