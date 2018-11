Michelin: «C'est une très belle année pour le Luxembourg!»

Nous avons échangé quelques mots avec Werner Loens, directeur du guide Michelin Belgique Luxembourg après la présentation de l'édition 2019 lundi à Gand. Il est enthousiaste pour le Grand-Duché.

Le Luxembourg connaît beaucoup de changements cette année. Après une étoile attribuée à Roberto Fani l'an passé, Cyril Molard (Ma Langue Sourit) a reçu sa deuxième, Christophe Quentin (Les Jardins d'Anaïs) sa première. Nous avons échangé quelques mots à Gand, lundi, avec le directeur du guide Michelin Belgique Luxembourg, Werner Loens, beaucoup plus enthousiaste que l'an dernier:

Que de changements cette année au Luxembourg! De nouveaux concepts, de belles évolutions et une moisson d'étoiles...

En effet, c'est une très belle année pour le Luxembourg, nous avons enfin plus de bonnes nouvelles, j'en suis ravi! Au Luxembourg, les choses changent, la clientèle aussi. Les hôteliers sont intelligents, ils veulent s'adapter. Je pense à la Gaichel, nous avons hâte de voir ce que le nouveau concept va donner, on peut avoir une très bonne surprise. La famille Gaul [propriétaire de la Gaichel, ndlr] est une famille d'hôteliers de haut niveau depuis plusieurs générations. Fabrice Salvador à La Cristallerie, est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, René Mathieu [La Distillerie, ndlr] s'est affirmé dans la voie de la cuisine végétale depuis quelques années. Et Cyril Molard a enfin passé le cap de la deuxième étoile avec une cuisine plus mature et plus raffinée qu'avant. Puis d'autres hôteliers ont mis le paquet et trouvé un très bon chef pour les Jardins d'Anaïs à Luxembourg. Cependant la scène luxembourgeoise reste très française.

Connaissiez-vous déjà le chef Christophe Quentin?

Non, puisqu'il est arrivé au Luxembourg très récemment. Mais nous sommes bien sûr en contact avec nos collègues français qui ont bien sûr un dossier sur lui et nous ont transmis des informations. Il a un très beau parcours.

Les restaurants sont visités par plusieurs inspecteurs, et les étoiles ne sont attribuées que si tous ces inspecteurs sont unanimes. Un fonctionnement qui est aussi valable pour le Luxembourg?

Bien sûr! Depuis plus de dix ans, c'est une volonté de Michelin que les inspecteurs aillent voir ce qui se passe à l'étranger. Les Français vont en Belgique, les Belges en Allemagne, je travaille moi-même en Espagne en ce moment, certains vont en Asie et sont ravis car ils y ont beaucoup appris. C'est très important de connaître la scène culinaire sur les autres continents pour comprendre les influences dans son propre pays.