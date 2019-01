Une équipe de vaillants cuisiniers luxembourgeois s'est classée troisième à un concours culinaire d'envergure, qui s'est tenu à Lyon parallèlement au prestigieux Bocuse d'Or.

Médaille de bronze pour une équipe du Luxembourg à la Coupe du monde des Traiteurs

Anne FOURNEY Une équipe de vaillants cuisiniers luxembourgeois s'est classée troisième à un concours culinaire d'envergure, qui s'est tenu à Lyon parallèlement au prestigieux Bocuse d'Or.

Ils se sont entraînés d'arrache-pied pendant près d'un an pour y parvenir. Une équipe de trois cuisiniers du Luxembourg a participé à l'International Catering Cup à Lyon et a décroché la médaille de bronze du Meilleur Traiteur du Monde.

Damien Grandclaude, du Cercle Munster, et Julien Naegely (au centre sur la photo) ont préparé des amuse-bouches de canard et foie gras, une truite soufflée farcie aux Saint-Jacques et gambas, un carré de porc farci et des desserts à base de chocolat blanc, comme l'exigeait le thème du concours. Les desserts ont été présentés en partie sur assiette et de manière artistique sur un buffet. Ils se sont entraînés pendant un an sous l'oeil vigilant de Mathieu Morvan, second de la Cristallerie, étoilé Michelin. Douze équipes étaient en lice pour le titre de Meilleur Traiteur du Monde 2019.

Ils ont présenté leurs préparations à un jury composé de chefs expérimentés, MOF (Meilleur Ouvrier de France) pour certains. La France se classe première, suivie de l'équipe de Singapour pour la médaille d'argent et du Luxembourg sur la troisième marche du podium, médaille de bronze.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.