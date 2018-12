En cette période de fêtes, la chanson de Mariah Carey, "All I want for Christmas is you", est l'un des titres les plus entendus du moment. Si bien que lors du réveillon de Noël 2018, le tube a battu le record d'écoutes en un jour sur la plateforme de streaming musical Spotify.

Mariah Carey bat un record sur Spotify

AFP - Même si "All I want for Christmas is you" date de 1994, cette musique reste indémodable pour Noël. Selon Chart Data, le morceau a été joué 10.8 millions de fois sur Spotify ce lundi 24 décembre.

Il détrône "SAD!" de XXXTentacion qui détenait le précédent record: le 19 juin dernier, un jour après la mort du rappeur, le titre avait été écouté à 10,4 millions de reprises.

Mariah Carey a réagi à cette nouvelle sur son compte Instagram: "C'est un merveilleux cadeau de Noël. Merci.".

Le single est le onzième le plus vendu de tous les temps avec 16 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Un succès que la chanteuse doit notamment à "Love Actually" de Richard Curtis qui incluait "All I want for Christmas is you" dans sa bande son originale.

