Ce concept de repas perché dans le ciel a déjà été installé dans plusieurs grandes villes du monde. Le Dinner in the Sky, c'est un peu une table d'hôte urbaine, où l'on déguste un repas de chef étoilé Michelin, perché à une quarantaine de mètres du sol. 22 convives peuvent s'y attabler, ainsi qu'un chef et deux personnes pour le service.

Lifestyle 1 3 min.

Manger à 40 mètres de haut

Anne FOURNEY Ce concept de repas perché dans le ciel a déjà été installé dans plusieurs grandes villes du monde. Le Dinner in the Sky, c'est un peu une table d'hôte urbaine, où l'on déguste un repas de chef étoilé Michelin, perché à une quarantaine de mètres du sol. 22 convives peuvent s'y attabler, ainsi qu'un chef et deux personnes pour le service.

Ce concept de repas perché dans le ciel a déjà été installé dans plusieurs grandes villes du monde. Le Dinner in the Sky, c'est un peu une table d'hôte urbaine, où l'on déguste un repas de chef étoilé Michelin, perché à une quarantaine de mètres du sol. 22 convives peuvent s'y attabler, ainsi qu'un chef et deux personnes pour le service.

Le repas, haut de gamme, décliné en cinq services et incluant les vins et boissons sans alcool, s'élève à environ 300 euros. La mise en place de l'installation est conséquente : une grue télescopique, des plaques de béton pour le lest afin que l'engin soit bien stable, la nacelle elle-même, les camions pour le transport, un chapiteau pour accueillir les clients… Aux dires de l'organisateur, Philippe Delhaes, l'installation coûte 88.000 euros. Quant au choix de l'emplacement, il était plutôt restreint. « La ville de Luxembourg n'a rien voulu savoir », déplore Philippe Delhaes. « Selon elle, il s'agit d'une animation commerciale. Mais la Schueberfuer aussi, c'est commercial ! » s'exclame-t-il, déçu, lui qui rêvait déjà de la place des Martyrs, devant l'Arbed, ou encore des Trois Glands, derrière la Philharmonie.

Un accord a été trouvé avec le Fonds du Kirchberg pour que l’événement, qui a eu lieu pour la deuxième année consécutive au Luxembourg, puisse s'établir entre l'Ecole européenne et la Coque. L'emplacement est gratuit, car le Fonds du Kirchberg est une fondation et à ce titre elle ne peut percevoir d'argent lors d'une transaction commerciale. L'accord convient que l'organisateur devra verser une somme à des bonnes œuvres en compensation.

Ne rien oublier en bas

Confortablement assis dans un siège baquet, comme dans une voiture de course, chaque participant est installé avec l'aide d'un organisateur qui s'assure de la fermeture du harnais de sécurité. La grue élève lentement la nacelle jusqu'à 42 mètres de hauteur. L'engin est équipé d'une station météo qui indique au grutier l'activité orageuse et la vitesse du vent. La nacelle offrant une grande prise au vent ne peut être utilisée lorsque celui-ci atteint les 40 km/h, ce qui ne représente pas un vent très fort (pour vous donner une idée, roulez à 40 km/h à vélo ou en voiture et tendez la main pour sentir la résistance de l'air).

«J'ai pris un abonnement spécial auprès de Météolux pour recevoir un bulletin météo toutes les heures», précise Philippe Delhaes. Des informations capitales surtout en ce mois de mai si orageux. Si la grue est équipée d'un paratonnerre, les rafales qui accompagnent un orage sont dangereuses pour l'installation.

Des chauffages infrarouges sont installés en hauteur tout autour de la table. Le chef et ses deux aides ne disposent que de très peu de place pour bouger. Ils sont harnachés comme des alpinistes et leur organisation ne souffre aucune faille: il ne faut rien oublier en bas!

Comment j'ai vécu l'expérience Le contexte: un cocktail organisé avec les Jònk Chefs d'Euro-Toques Luxembourg, vendredi après-midi. Je me demandais si le fait de manger en hauteur apportait une expérience sensorielle différente de celle que peut offrir un restaurant. A vrai dire, si l'expérience est certes originale, elle ne me laissera pas un grand souvenir côté sensations. Le lieu est certainement une raison. Il est probablement plus agréable d'avoir une vue sur des bâtiments moins hauts ou plus anciens d'une part, et de voir l'agitation d'un centre-ville à proximité. En parlant d'agitation… C'est peut-être ça qui me fait conclure que ce genre n'expérience n'est vraiment «pas mon truc»: musique branchée et selfies à gogo, on tape dans les mains, on parle fort, une ambiance un peu bar de nuit… La proximité avec un chef dont on connaît déjà la cuisine peut être un bon argument pour aimer cette expérience. Car il est alors possible d'échanger avec lui.