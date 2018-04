La maison connectée s'affiche comme une solution rassurante face au risque de chutes notamment dans le maintien des personnes âgées à domicile. Voici 4 innovations du salon des Seniors qui s'ouvre ce jeudi à Paris.

Maintien à domicile: le boom des solutions connectées

Commander son chez-soi à la voix

La start-up JIB Smart Home, présente un système de maison connectée dédié aux personnes à mobilité réduite (PMR). Une commande centrale de domotique permet d'agir sur plusieurs installations de la maison. Parmi les fonctionnalités accessibles, on peut, via une application ou commande vocale, allumer les lampes, changer les chaînes de la télévision ou ouvrir les volets électriques.

Détecter des mouvements inhabituels

Le système de surveillance de "Ma Maison Connectée Sensara", développé par l'opérateur de téléphonie Cello, fonctionne quant à lui grâce à des capteurs connectés. Ces derniers, installés dans les différentes pièces de la maison, analysent en temps réel les mouvements et détectent ceux qui semblent inhabituels par rapport à la routine de la personne âgée. En cas de risques détectés, le logiciel prévient les proches par SMS via une application.

Sans capteurs ni caméras

Blue radar, une start-up française basée à Niort, a développé une plateforme intelligente "You Take Care", qui enregistre des milliers de données dans le moindre recoin de la maison grâce à un système de géolocalisation qui ne nécessite ni capteur ni caméra. La solution "You Take Care" a reçu le Trophée SilverEco de la meilleure solution "Habitat/Domicile" en 2018.

Surveiller les situations à risque

Le capteur 3D "MentorAge", mis au point par la start-up niçoise Nively et initialement destinée aux Ehpad, permet de surveiller la personne âgée dans de multiples situations à risque. La technologie peut notamment repérer les gestes propres à l'errance, les chutes, les fugues ou encore un laps de temps trop long passé aux toilettes grâce aux coordonnées définis de la silhouette dans l'espace.

Dans ces cas précis, une alerte est envoyée aux personnes aidantes. Le capteur a été testé pendant plusieurs mois dans un Ehpad italien à Trento: