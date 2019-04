La chanteuse américaine qui vit à Lisbonne depuis 2017 vient de se voir refuser l’autorisation d’utiliser l'animal dans son dernier clip. Ce qu'elle n'a pas apprécié, accusant le pays d'ingratitude.

Madonna se fâche avec le Portugal pour un cheval

Par Marie-Line Darcy

La star voulait utiliser un cheval à l’intérieur d’un palais du XIXe siècle qu’elle a loué à Belas, près de Sintra, au nord de Lisbonne. La Quinta Nova de Assunção a été réservée, les tournages avaient commencé. Bien que prévenue que l’animal n’était pas autorisé, Madonna semble avoir tenté de passer outre. Et la municipalité informée par les gardiens du palais a réitéré l’interdiction.

Le délicat plancher du palais simplement posé sur un vide sanitaire n’allait pas supporter le poids d’un animal pouvant atteindre un quintal. Et les sabots risquaient d’érafler le sol d’origine. Madonna furieuse de voir disparaître la séquence phare de son vidéoclip s’en est prise à son agent qu’elle a accusé de « l’avoir mise dans cette galère » selon la presse portugaise. Puis elle a accusé le Portugal d’ingratitude face «à tout ce qu’elle a fait pour le pays», toujours selon les médias portugais.

La star s’est installée à Lisbonne il y a deux ans. Et il faut reconnaitre que son arrivée a rendu le pays très fier. Pensez donc ! Une star de cette dimension internationale, son glamour, son faste…tout cela ne pouvait que valoriser la capitale portugaise qui allait ainsi bénéficier par simple contagion de l’aura de la chanteuse.

On a beaucoup parlé de Madonna, de ses goûts notamment pour des palais somptueux. D’abord un palais à l’embouchure du Tage, ensuite un domaine évalué à 7,5 millions d’euros dans cette magnifique région de Sintra. Curieusement, aucune des transactions n’a abouti. Madonna a finalement jeté son dévolu sur un hôtel de luxe situé dans le palais Ramalhete, dans le quartier chic de Santos à Lisbonne.

3 Lors de son séjour à Lisbonne, Madonna réside au Palais Ramalhete. Photo: Palais Ramalhete

L’attribution d’une dizaine de places de parking par le maire de Lisbonne qui avait paradé à ses côtés, avait suscité l’indignation des Lisboètes face au passe-droit. En contrepartie, la star a publié des photos et des vidéos vantant les beautés et l’originalité de Lisbonne, et s’est produite avec des artistes locaux. Comme par exemple Celeste Rodrigues, sœur d’Amalia et également chanteuse de fado aujourd’hui décédée. Et c’est à peu près tout.

Madonna et Celeste Rodrigues. Photo: Instagram

Officiellement, la chanteuse était à Lisbonne pour que son fils David puisse être inscrit à l’école de sport du club du Benfica, son rêve depuis toujours. Il est possible que Madonna ait tenté d’obtenir l’un ou l’autre des statuts spécifiques attribués par le fisc portugais en contrepartie d’investissements par exemple. Madonna pouvait parfaitement prétendre à l’ARI- l’Autorisation de résidence pour investissement -, connue sous le nom de «Visa en or», d’une durée de deux ans moyennant 500.000 euros d’investissement minimum.

Les rumeurs sur le départ imminent de Madonna correspondent à son obligation de sortie du territoire, le visa n’étant pas renouvelable. Cependant aucune preuve ne peut être avancée : les avantages fiscaux font l’objet d’une communication plus que restreinte de la part des autorités portugaises. Les conditions de production audiovisuelle étant avantageuses, la chanteuse a pu tout simplement décider d’en profiter.

L’argent n’achète pas tout

Mais le cheval de la star est venu piétiner les dernières illusions de ses fans. Dans une Lisbonne qui se couvre d’hôtels de luxe et de résidences privées inaccessibles au commun des habitants qui eux sont expulsés faute de pouvoir s’acquitter des loyers exorbitants, l’exaspération gronde.

«L’argent n’achète pas tout», a déclaré le maire de Sintra pour justifier son refus de céder à la demande de Madonna. Et certainement pas notre âme ont renchéri les Portugais.