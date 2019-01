Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa ont reçu en audience les membres du gouvernement et de la Chambre des députés ce mardi matin.

Lifestyle 11

Les voeux du couple grand-ducal aux élus du pays

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa ont reçu en audience les membres du gouvernement et de la Chambre des députés ce mardi matin.

Comme le veut la tradition, le président de la Chambre et les 60 députés du pays ainsi que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont été accueillis ce mardi au palais grand-ducal à l'occasion des voeux du Nouvel an.

11 Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Guy Jallay Lydie Polfer Guy Jallay Marc Spautz Guy Jallay Fernand Etgen Guy Jallay Claude Wiseler Guy Jallay Mars Di Bartolomeo Guy Jallay Josée Lorsché Guy Jallay Henri Kox Guy Jallay Simone Beissel Guy Jallay Serge Wilmes Guy Jallay Martine Hansen Guy Jallay