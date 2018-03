Les pâtissiers des Sucrés du Lux ont frappé une nouvelle fois en jouant sur les apparences trompeuses de leurs dernières créations sur le thème du «trompe-l'oeil».

Lifestyle 8

Les pâtissiers se font des illusions

Anne Fourney Les pâtissiers des Sucrés du Lux ont frappé une nouvelle fois en jouant sur les apparences trompeuses de leurs dernières créations sur le thème du «trompe-l'oeil».

La cinquième présentation des Sucrés du Lux avait pour thème «le trompe-l'œil». C'est à Niederanven, chez Kaempff-Kohler que les pâtissiers ont apporté leurs pièces préparées à l'avance. Chaque édition est accueillie sur le lieu de travail de l'un des membres de ce club informel, fondé il y a un an par Yves Jehanne. Les membres participent à ces rendez-vous en fonction de leurs contraintes professionnelles.

8 Yves Jehanne: pépite streusel fleur de sel et chocolat au lait bahibe, lingot mousse coco-malibu, marmelade de citron vert et coco, biscuit pâte à choux vanillée, enrobage opalys. Photo: Sucrés du Lux

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Yves Jehanne: pépite streusel fleur de sel et chocolat au lait bahibe, lingot mousse coco-malibu, marmelade de citron vert et coco, biscuit pâte à choux vanillée, enrobage opalys. Photo: Sucrés du Lux Yves Jehanne: pépite streusel fleur de sel et chocolat au lait bahibe, lingot mousse coco-malibu, marmelade de citron vert et coco, biscuit pâte à choux vanillée, enrobage opalys. Photo: Sucrés du Lux Benoît Leichtnam: biscuit cacao sans farine avec grué de cacao, crème chantilly, cerise griotte et couverture chocolat blanc, atsina cress pour apporter une note anisée. Photo: Sucrés du Lux Benoît Leichtnam: biscuit cacao sans farine avec grué de cacao, crème chantilly, cerise griotte et couverture chocolat blanc, atsina cress pour apporter une note anisée. Photo: Sucrés du Lux Pierre Zehner: mousse citron basilic et insert marmelade de citron jaune, enrobage chocolat blanc et flocage jaune citron. Photo: Sucrés du Lux Pierre Zehner: mousse citron basilic et insert marmelade de citron jaune, enrobage chocolat blanc et flocage jaune citron. Photo: Sucrés du Lux Jonathan Szymkowiak: pommes caramélisées, biscuit caramel, confit de framboise, mousse chocolat façon confiture de lait et plante grasse «Succulente ». Photo: Sucrés du Lux Jonathan Szymkowiak: pommes caramélisées, biscuit caramel, confit de framboise, mousse chocolat façon confiture de lait et plante grasse «Succulente ». Photo: Sucrés du Lux

Le but de ce club est de permettre aux pâtissiers de se rencontrer, de parler de leur métier, d'imaginer et de créer ce qu'ils ne pourraient pas toujours proposer à leur clientèle dans le cadre plus conventionnel d'un restaurant. Les quatre chefs pâtissiers ont relevé le défi du «trompe-l’oeil», avec des créations plus vraies que nature. On a pu savourer le lingot d’or du président Yves Jehanne, aux notes de noix de coco et de citron vert. Ainsi que la «Succulente» plante de Jonathan Szymkowiak aux saveurs de pomme et de caramel. «Ma forêt noire» de Benoît Leichtnam présentée sous forme de bûchettes a mis en valeur la griotte et le chocolat. Pour finir le «Citron» de Pierre Zehner, chef pâtissier au Domaine de La Gaichel, qui vient de rejoindre le club.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.