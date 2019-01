Vous pensez avoir trouvé le bon moyen de contrôler le temps que passent vos petits devant la tablette ou l'ordinateur en le leur accordant en récompense d'un bon comportement: vous avez tort!

Les écrans comme récompense: une fausse bonne idée

(AFP) - Des recherches canadiennes ont montré que les parents qui récompensent le bon comportement de leurs enfants avec des plages de temps passé devant les écrans pourraient ainsi les encourager à dédier plus de temps à la télé, aux ordinateurs et aux tablettes, surtout les week-ends.

Cette étude, menée par des chercheurs de l'Université de Guelph, a pris en compte 62 enfants âgés de 18 mois à cinq ans et 68 parents. On a demandé à ces derniers comment ils contrôlaient le temps passé devant les écrans par leurs enfants, mais aussi s'ils passaient du temps devant les écrans en présence de leurs enfants.

Des habitudes qui s'installent dès l'enfance

"Nous voulions enquêter sur l'impact des pratiques parentales sur le temps passé sur les écrans par les nourrissons et les jeunes enfants, parce que c'est l'âge auquel les routines et les habitudes se mettent en place et tendent à se poursuivre tout au long de la vie", a noté l'un des professeurs ayant pris part à cette étude. "De plus, l'utilisation des appareils mobiles, comme les tablettes et les smartphones a beaucoup augmenté dans ce groupe d'âge au cours des dernières années."

Les résultats, parus dans la revue BMC Obesity, ont montré que la majorité des parents utilisaient les écrans pour contrôler le comportement de leurs enfants, surtout les week-ends.

Un parallèle avec les friandises

Les résultats ont montré que les enfants de parents qui utilisaient les écrans comme récompense ou les interdisaient pour les punir, passaient en fait plus de temps sur les smartphones, tablettes, ordinateurs ou devant la télévision que les enfants qui n'adoptaient pas ces attitudes.

Ils passaient environ 20 minutes de plus par jour les week-ends que les enfants plus libres de leur accès aux écrans.

Les chercheurs ont noté qu'une telle approche pouvait entraîner une plus forte attractivité des écrans aux yeux des enfants.

L'auteur de l'étude, Jess Haines, établit un parallèle avec les friandises qui, lorsqu'elles deviennent des récompenses, sont plus attirantes aux yeux des enfants, "c'est la même chose avec les écrans", note la chercheuse.

L'exemple de la maman compte beaucoup

Il ressort aussi de cette étude que les enfants qui avaient l'exemple de parents qui utilisaient leur téléphone ou leur tablette devant eux passaient plus de temps sur ces appareils. Cet effet était encore plus présent lorsque les mères passaient plus de temps sur les écrans.

"Il est possible que le parent permette à l'enfant d'utiliser un écran en même temps que lui", a noté le professeur Haines. "Pour les parents de jeunes enfants, ce n'est pas aussi fréquent parce que les parents peuvent passer du temps sur les écrans pendant que leur enfant dort ou fait sa sieste. Mais lorsque les enfants grandissent, qu'ils ne font plus la sieste et qu'ils se couchent plus tard, passer du temps devant son écran sans les enfants devient plus difficile."

Zéro écran avant deux ans

De plus, les enfants qui avaient le droit aux écrans pendant les repas passaient aussi plus de temps devant un écran, une habitude que déconseillent les chercheurs en expliquant que le repas est un moment important de partage familial.

Autre fait important selon les chercheurs, les enfants de moins de deux ans ne devraient pas du tout être placés devant des écrans.