Les doux souvenirs sucrés de notre enfance

Anne FOURNEY Les Sucrés du Lux ont pioché leur inspiration dans leurs souvenirs d'enfance pour ce rendez-vous estival. Les chefs pâtissiers ont présenté leurs créations aux invités.

Les Sucrés du Lux se sont retrouvés lundi en fin d'après-midi à L'Hostellerie du Grünewald à Luxembourg pour présenter leurs créations sur le thème "Les Desserts de notre enfance", devant des blogueurs et journalistes.

14 Le pain perdu selon Jonathan Szymkoviak. Photo: Lex Kleren

Le pain perdu selon Jonathan Szymkoviak. Photo: Lex Kleren
Benoît Ceneda, chef pâtissier du restaurant La Citadelle à Metz. Photo: Lex Kleren
Paul Bungert a choisi la rhubarbe parmi ses souvenirs d'enfance. Photo: Lex Kleren
Yves Jehanne lors de la présentation du thème, à l'Hostellerie du Grünewald à Luxembourg, lundi. Photo: Lex Kleren
Yves Jehanne a choisi la crêpe comme souvenir gourmand. Photo: Lex Kleren
Le riz au lait, doux souvenir sucré de l'enfance de Benoît Ceneda. Photo: Lex Kleren

Ce club informel, né à l'initiative d'Yves Jehanne, chef pâtissier du groupe Steffen, rassemble des professionnels passionnés qui souhaitent présenter leur savoir-faire. "Nous discutons toujours du thème tous ensemble avant de nous lancer", explique Yves Jehanne. "Là, le choix du souvenir d'enfance s'est imposé parmi 'acide' et 'dessert glacé'."

Le thème a inspiré les pâtissiers qui ont pioché parmi ces plaisirs sucrés d'enfance, bien souvent liés à leur mère, à des rituels familiaux synonymes de petits bonheurs.

Chacun reçoit sur son lieu de travail à tour de rôle. Là, c'est l'Hostellerie du Grünenwald qui accueillait le rendez-vous. Le chef pâtissier des lieux, Paul Bungert, a choisi la rhubarbe pour sa création. Un goût d'enfance peu commun: "C'est vrai, c'est acide!" a-t-il souri. Mais il y a l'art et la manière de préparer cette plante. Paul Bungert la laisse macérer toute une nuit dans le sucre, puis il l'égoutte bien avant de l'incorporer à ses préparations. "Ma mère la blanchissait, mais je trouve que le côté acide reste trop présent." Il utilise le sucre restant pour son agrémenter son glaçage. "J'ai préparé de la rhubarbe sur une pâte sablée à l'amande avec une compotée de rhubarbe cuite sous vide pour en conserver les saveurs. J'ai mixé une partie de rhubarbe fraîche très finement pour obtenir un crémeux et réalisé un glaçage au lait concentré, chocolat blanc et sucre parfumé à la rhubarbe."

"Orange et chocolat, des goûts de fête"

Jonathan Szymkoviak et son commis Benjamin Grosse ont préparé une variation autour du pain perdu, en ajoutant un crémeux chocolat orange amère, une marmelade d'orange et en incorporant une petite crème brûlée au centre. "Parmi les souvenirs d'enfance, le pain perdu, c'était sûr! Une évidence. Y compris pour les choix de l'orange et du chocolat blanc, ce sont des goûts de fête."

Benoît Ceneda, chef pâtissier du restaurant La Citadelle à Metz, a choisi le riz au lait. "J'avais l'habitude d'en manger quand j'étais petit. J'en faisais avec ma mère, mais bien sûr ce n'était pas parfait, parfois un peu brûlé, un peu trop cuit...", concède-t-il avec tendresse. Il a magnifié le fameux dessert avec une gelée de tomates vertes Green Zebra surmontée d'une brunoise de fraises et de citron saumuré (salé, donc). Le riz au lait est lié avec un filet d'huile d'olive et d'olives caramélisées séchées.

Yves Jehanne, partagé entre les goûts du Pérou, d'où vient sa maman, et de Bretagne, région d'origine de son papa, a finalement choisi la crêpe. "Je viens d'une famille de gourmands et j'ai longtemps hésité entre crêpes, riz au lait et tarte au citron. J'ai parfumé mes crêpes avec du gel de fraise, ou du caramel tendre à la vanille, ou de la pâte à tartiner maison sans huile ajoutée. Ensuite j'ai fait un dressage de dernière minute avec un mille-feuille de gavotte, de crème vanillée. "J'adore!" a renchéri la maman de Yves. "C'est très facile à manger car pas trop sucré. Et la touche de confiture ou de chocolat, c'est délicieux. C'est aussi sentimental, un hommage à son père."

Yves Jehanne a souhaité rassembler ses collègues pâtissiers sur le modèle du club des Sucrés, à Paris, fondé par Christophe Michalak et Christophe Adam en 2006. Les rendez-vous des Sucrés du Lux ont lieu une fois par saison, tous les trois mois, en présence des médias et blogueurs de la région. Des rendez-vous à plus grande échelle sont parfois envisagés, mais plus compliqués à organiser pour des raisons logistiques ou financières. La présence d'autres grands noms de la pâtisserie luxembourgeoise serait elle aussi un avantage pour mettre en valeur ce savoir-faire grand-ducal (comme Oberweis ou Cathy Goedert).