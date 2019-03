Et si utiliser son téléphone portable permettait de faire des économies lorsque l'on achète un billet d'avion ? Plus réactifs, les mobinautes profiteraient de prix plus avantageux que s'ils passaient par leur ordinateur, révèle une étude du comparateur Algofly.fr.

Les billets d'avion achetés sur mobile seraient 6 % moins chers

Et si utiliser son téléphone portable permettait de faire des économies lorsque l'on achète un billet d'avion ? Plus réactifs, les mobinautes profiteraient de prix plus avantageux que s'ils passaient par leur ordinateur, révèle une étude du comparateur Algofly.fr.

(AFP) - Comment un voyageur peut-il réaliser des économies lors de l'achat d'un billet d'avion par le simple fait d'utiliser son téléphone portable ? Les mobinautes sont en réalité plus réactifs lorsqu'un tarif intéressant se présente, rapporte l'étude d'Algofly.fr, qui rappelle qu'un prix subit en moyenne 250 variations lors de sa mise en vente.

En recevant les alertes sur la disponibilité d'un nouveau tarif attractif, les utilisateurs de mobile peuvent procéder plus rapidement à l'achat. Il ne s'écoule que 3 min 32 secondes entre l'envoi de la notification et la consultation de l'offre sur mobile, contre 9 minutes 14 secondes sur ordinateur.

Pourtant, les voyageurs sont encore peu nombreux à profiter de ce bon plan, puisque seuls 21 % utilisent leur smartphone pour acheter des billets d'avion. Cela dit, ils sont de plus en plus nombreux à passer par ce biais pour réaliser leurs recherches et comparer les prix. 48 % des recherches sont réalisées avec cet appareil, contre 45 % sur ordinateur et 7 % sur tablette. D'ailleurs, 53 % des alertes sur les prix sont créées sur mobile, contre 47 % sur ordinateur.

Enfin, les voyageurs qui ont déjà pris l'habitude d'acheter leurs billets avec leur smartphone dépensent un budget moins élevé que ceux connectés avec leur ordinateur. Dans 90% des cas, ils réservent des vols court et moyen-courrier.

Le comparateur de vols Algofly.fr précise que cette étude se base sur des statistiques de ventes générées et de recherches lancées entre janvier 2014 et mars 2019.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.