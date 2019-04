Le palais de Kensington a publié ce mardi trois clichés inédits du dernier enfant de Kate Middelton et du prince William, à l'occasion de son premier anniversaire.

Le prince Louis fête son premier anniversaire

(SW) - La dernière photo des petits princes et princesses remonte au 14 décembre dernier, dans un décor champêtre, à l'occasion des fêtes de Noël. Ce mardi 23 avril, alors que le Luxembourg pleure son Grand-Duc, le Royaume-Uni célèbre le premier anniversaire du dernier-né de la famille royale.

Ces photos, publiées sur le profil Instagram du palais de Kensington, ont été réalisées par la duchesse de Cambridge en personne, dans la résidence de la famille à Norfolk.





C'est la première fois que le prince, cinquième dans l’ordre d’accession au trône, apparaît seul sur des photos. Ces clichés devraient faire patienter les admirateurs de la famille royale britannique qui attendent avec impatience la naissance de l'enfant du prince Harry et de Meghan Markle. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils garderaient cette naissance secrète et attendraient quelques jours avant de l’annoncer.

