Le Prince Louis fête son 32 anniversaire ce vendredi 3 août.

Lifestyle 3 min.

Le prince Louis fête ses 32 ans

Le Prince Louis fête son 32 anniversaire ce vendredi 3 août.

Le Prince Louis Xavier Marie Guillaume de Luxembourg est né le 3 août 1986 à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, à Luxembourg. Il est le troisième fils de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg. Le Prince a trois frères, le Grand-Duc Héritier, Guillaume (1981), le Prince Félix (1984) et le Prince Sébastien (1992) et une sœur, la Princesse Alexandra (1991).

© 2018 Cour grand-ducale / Lola Velasco / tous droits réservés

De son union avec Mademoiselle Tessy Antony sont nés deux fils : le Prince Gabriel Michael Louis Ronny, né à Genève le 12 mars 2006 et le Prince Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier, né à Luxembourg le 21 septembre 2007.Le Prince Louis est titulaire de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau depuis 2004.

Formation

Après ses études primaires effectuées à l’Ecole de Lorentzweiler, le Prince Louis entame ses études secondaires à l’American School of Luxembourg. Il se rend ensuite en Suisse, au Collège Beau Soleil, où il poursuit sa formation et obtient un diplôme d’études secondaires en juin 2005.

Le Prince Louis parle couramment le luxembourgeois, le français, l’anglais et l’allemand et possède en outre de très bonnes connaissances en espagnol.

Pendant ses études en Suisse, le Prince Louis a développé un intérêt tout particulier pour les œuvres sociales et humanitaires et a participé à des missions menées par une ONG, coopérant avec son école, à Bombay (Mumbai) en Inde. Dans ce contexte, Il a donné des cours d’anglais à des enfants vivant dans les quartiers les plus défavorisés ainsi qu’à des enfants de la rue. De retour en Europe, le Prince Louis a poursuivi ce qui semble être devenu une vocation et a notamment effectué un stage d’un an au sein de la Croix-Rouge à Genève. Pendant les vacances scolaires, il a également participé à l’encadrement de groupes d’enfants et à l’accompagnement de personnes âgées.

Après avoir passé deux ans aux Etats-Unis, le temps pour le Prince Louis de suivre une formation en Aeronautics and Aeronautical Management lui ayant permis d’obtenir un Private pilot certificate, son choix se porte vers le Royaume-Uni où il vit actuellement.

Depuis mai 2014, le Prince Louis est diplômé de Richmond, l'Université américaine internationale de Londres, où il a obtenu un BA en arts de la communication. Le Prince Louis a rédigé son mémoire sur la publicité humanitaire et prépare actuellement un MA Master en études psychosociales à l’Université de Birkbeck à Londres. Il s'emploie également à promouvoir l'investissement à impact social.

Activités officielles

Dès que son agenda et ses études le lui permettent, le Prince Louis, accompagné retourne au Luxembourg et prend part aux activités de la Famille grand-ducale.

Patronages

Soucieux de soutenir certaines valeurs dont celles véhiculées par le sport, le Prince Louis a accepté le Haut Patronage de la Fédération luxembourgeoise de Tennis de Table (2004), de la Fédération des Arts Martiaux (2010) ainsi que, depuis 2011, celui de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise.

Loisirs

Fervent amateur de nombreuses disciplines sportives qu’Il pratique assidûment pour la plupart, le Prince Louis voue une passion pour les sports de montagne (ski alpin, snowboard, escalade…) ainsi que pour l’équitation, le tir et la plongée sous-marine. Le Prince est également un aviateur passionné.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.