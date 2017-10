Par Sophie Wiessler

Une journée de sensibilisation aux pathologies du dos était organisée ce lundi 16 octobre au CHEM de Esch/Alzette, à l'occasion de la journée internationale de la colonne vertébrale.

Un mal qui touche de plus en plus de monde et auquel «il faut veiller dès le plus jeune âge», confie Karim Merrouche, chef du service Kinésithérapie du CHEM.

Depuis 2013, une clinique du dos est ouverte à Niederkorn, pour permettre de prendre en charge les patients souffrant de la colonne vertébrale, tant au niveau cervical que dorsal ou lombaire. Selon Eurostat, le mal de dos est d'ailleurs en tête des soucis médicaux au Luxembourg.

«Si de plus en plus de gens souffrent de mal de dos, c'est parce qu'on ne prend plus le temps de bien nous former lorsque nous sommes enfants. Aujourd'hui, ils poussent comme des tiges, mais sans aucun muscle autour. Alors forcément au bout d'un moment, ça casse», explique Karim Merrouche.

«Il faut arrêter avec les tablettes et smartphones pour les enfants»

Tête penchée, perdu dans son smartphone: des attitudes qui entraînent tôt ou tard des problèmes de dos.



Pour lui, le mal du siècle se trouve dans nos mains: les tablettes et smartphones, que bon nombre d'enfants savent manipuler très tôt, provoquent ces problèmes. «Ils sont sans cesse la tête baissée, renfermés sur des écrans. Il faut arrêter avec ça», s'insurge le kinésithérapeute.

«Je le vois chaque jour avec mes patients: nous avons face à nous une jeunesse amorphe, qui ne joue plus et ne pratique plus d'activités physiques comme avant», poursuit-il.

Et pour ce spécialiste, il faut que l'Etat prenne les choses en main, et propose dès le plus jeune âge une campagne de prévention qui sensibilise à ces questions de mal de dos. «Je vais d'ailleurs en discuter avec la ministre de la Santé», souligne Karim Merrouche.

Sacs à dos trop lourd - privilégiez les roulettes! -, peu d'activités physiques, trop d'écrans et une mauvaise posture à l'école ou au travail... C'est sûr, soulager son dos n'est pas chose facile et doit s'apprendre.

«C'est à nous de nous prendre en charge»

Si le kinésithérapeute est aussi ferme sur la question, c'est à force de voir des patients de plus en plus jeunes se plaindre de mal de dos.

«Nous avons beaucoup de soucis de lombaires et de cervicales. Souvent des personnes travaillant en bureau ou dans le bâtiment, même des chauffeurs de bus», détaille-t-il.

«On n'a qu'une seule colonne vertébrale, il faut la protéger. Se prendre en charge. On se dit qu'on est fort, qu'on peut porter des choses lourdes mais on paie tout de même la note à un certain moment».

Alors que faire si on reste 8 heures derrière son bureau ou si on souffre de mal de dos? Pour Karim Merrouche, c'est simple: «il faut se lever, marcher, faire du sport comme de la natation, du vélo et surtout se muscler le dos. On voit des tas de salles de sport se créer partout, alors autant les utiliser. Parce que si vous avez du muscle autour de votre colonne vertébrale, c'est ça qui vous préservera. Et arrêtons d'être avachi partout!», explique-t-il.

Moins de chirurgie, plus de prévention

A Niederkorn et Esch/Alzette, les médecins proposent depuis quelques années une méthode unique au Grand-Duché qui permet aux patients de ne plus souffrir d'opérations parfois nécessaires pour soulager leurs maux.

La machine va réduire la pression à l'intérieur des disques situés entre les vertèbres du dos.



Baptisée le "Traitement Spinemed", cette méthode consiste à allonger le patient sur une table qui va décompresser ces disques intervertébraux.

«Nous privilégions ce moyen-là, pour davantage faire du préventif que de la chirurgie. Nous essayons au maximum d'éviter les opérations invasives. Cette méthode porte ses fruits: nous avons un taux de réussite de 70%, qui atteint même les 100% lorsqu'il s'agit d'hernie discale», souligne le kinésithérapeute.

Seize séances sont prescrites au patient et une amélioration est déjà visible à la moitié du traitement.«Ce n'est pas "Lourdes" pour autant. Certains patients ne trouvent malheureusement aucun moyen d'atténuer leur souffrance, ça arrive. Mais si vous avez mal au dos, posez-vous une simple question: qu'est-ce que je fais pour ça?»

Alors, quelle sera votre réponse?

