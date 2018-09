Très remarquée aux derniers salons internationaux de l'alimentation (Sial) avec son kit à champignon et un jardin intérieur d'herbes aromatiques, la start-up Prêt à Pousser remet le couvert avec désormais un potager pour faire pousser diverses variétés de salades dans sa cuisine. Explications.

Le potager d'intérieur débarque en cuisine

Très remarquée aux derniers salons internationaux de l'alimentation (Sial) avec son kit à champignon et un jardin intérieur d'herbes aromatiques, la start-up Prêt à Pousser remet le couvert avec désormais un potager pour faire pousser diverses variétés de salades dans sa cuisine. Explications.

(AFP) - Présenté en avant-première lors de la Paris Design Week du 6 au 15 septembre prochains au Publicis Drugstore, Modulo suscitera à coup sûr la curiosité. Car ce potager intérieur est le dernier-né de la start-up Prêt à Pousser qui avait fait sensation en 2014 à Paris-Nord Villepinte, au Salon international de l'alimentation, avec sa boîte en carton où quelques gouttes d'eau suffisaient pour cueillir des champignons frais. 110.000 kits à champignons ont été vendus en quatre ans.

Les cuisiniers en herbe ont désormais la possibilité de piocher dans un potager complet, installé à porter de main. Prêt à Pousser a adapté son système de capsules bio-compostables et de luminaire à led, qui a fait le succès de "Lilo", un jardin d'intérieur dédié aux plantes aromatiques (vendu à 45.000 exemplaires depuis 2016), à la culture de légumes, dont la salade. Le concept breveté de la petite entreprise consiste à faire flotter une capsule contenant les graines et les nutriments nécessaires à la pousse d'une variété potagère. La plante se développe sous l'effet de la photosynthèse assurée par une lampe de 47 leds, que l'on peut gérer via une application mobile.

La technologie est disponible pour faire pousser des feuilles de chêne, de la batavia et de la laitue. Chacun peut organiser les pots à sa façon, en fonction de la variété de produits à cultiver, en les adaptant à la structure et à la taille des plantes. 37 produits à faire pousser sont disponibles, y compris des fleurs comestibles ou des mini fruits et légumes.

Modulo sera commercialisé à compter de la mi-octobre, autour de 150 euros comprenant quatre capsules.



