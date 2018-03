Deux seconds de cuisine du Luxembourg ont raflé les premières places du concours WexProCup lors du salon Horecatel de Marche-en-Famenne, en Belgique.

Le Luxembourg vainqueur à Horecatel

Le jeune Belge de 26 ans Archibald De Prince, second au restaurant étoilé La Distillerie à Bourglinster, a remporté le concours culinaire WexProCup à Marche-en-Famenne durant le salon Horecatel.

Archibald De Prince Photo: R.M.

Une épreuve avec trois produits imposés (pigeon, épeautre et tacaud) et un garde-manger pour réaliser quatre entrées en une heure et quatre plats en une heure trente. «Il fallait faire simple», avec des produits complexes et un temps très limité, «juste le temps de respecter les cuissons et de préparer une garniture». Il a été entraîné et conseillé par le chef René Mathieu. Cette première victoire donne à Archibald l'envie de participer à d'autres concours culinaires, comme le San Pellegrino.

Sur la deuxième marche du podium se tenait un autre cuisinier du Luxembourg, Gaël Bogourou, second du chef au restaurant La Pomme Cannelle (hôtel Le Royal).

Ce concours s'adressait à quatre candidats de moins de 30 ans tous officiant dans un restaurant coté au minimum 13/20 dans le guide Gault&Millau.