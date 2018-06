Le "Jónk Chef" Melrick Pallant s'est qualifié pour participer au concours de cuisine autour de l'ail noir d'Aomori. Il accompagnera Renato Favaro en septembre au Japon.

Le Luxembourg à un concours culinaire au Japon

Suite à ses multiples voyages au Japon, le chef étoilé Renato Favaro (Esch-sur-Alzette) a été nommé ambassadeur d'un produit rare et subtil: l'ail noir d'Aomori.

Melrick Pallant félicité par Renato Favaro (de dos). Photo: Renato Favaro/Facebook

Le Japon organise le Black Garlic Summit pour faire connaître cette spécialité. Renato Favaro a organisé un concours à l'école hôtelière de Diekirch lundi, destiné aux jeunes cuisiniers pour l'accompagner en septembre au Japon et participer au concours culinaire organisé pendant le Black Garlic Summit. C'est Melrick Pallant, Jónk Chef Euro-Toques Luxembourg et second de cuisine à l'hôtel Dahm, qui l'a remporté.



Ce condiment recherché et assez onéreux (une dizaine d'euros pour une tête d'ail) est une trouvaille récente. Sa peau est blanche comme l'ail habituellement employé dans nos cuisines, mais sa chair est noire. En bouche, on est surpris par sa douceur fruitée: un brin d'acidité, une saveur sucrée et un tantinet anisée. L'ail subit une maturation une quinzaine de jours à une température de 60 à 80 °C dans un lieu clos avec un taux d'humidité de 70 à 90 %, explique le journal Le Monde.