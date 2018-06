Directeur international du guide Michelin depuis 2011, Michael Ellis part pour d'autres aventures. Le groupe Michelin l'a officiellement annoncé ce lundi.

Le directeur international du guide Michelin s'en va

Michael Ellis, qui représentait le guide Michelin dans le monde entier à travers son poste de Directeur international, quittera ses fonctions le 14 septembre prochain, annonce le groupe de pneumatiques ce lundi 18 juin.

Michael Ellis a pris les fonctions de Directeur international des guides Michelin en 2011. L'annonce de son départ n'est pas une petite affaire, car le gastronome américain a piloté le lancement de six nouvelles sélections, parachutant dernièrement le bibendum à Bangkok (Thaïlande) et bientôt Guangzhou (Chine).

Sous l'ère Ellis, Michelin est entré au capital du guide "Le Fooding" et a racheté la plateforme Bookatable, le leader européen de réservations de restaurants sur le web.

"Mes sept années à la tête des guides Michelin ont été les plus passionnantes de ma carrière et je ne remercierai jamais assez le groupe Michelin de m'avoir donné cette opportunité unique. Les inspecteurs sont le cœur battant de cette activité stratégique, leur passion et leur expertise nous obligent et j'ai été très honoré d'être à leurs côtés durant ces sept années. Longue vie au guide Michelin !", commente Michael Ellis.

Michelin précise que son successeur sera annoncé prochainement.

L'annonce de ce départ intervient quatre mois après celui de Claire Dorland-Clauzel, Directrice des marques et des affaires publiques. Une nouvelle page se tourne pour le guide rouge...