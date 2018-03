Le couturier Hubert de Givenchy est décédé

Légumes, fleurs, herbes sauvages – c'est tout un royaume culinaire que René Mathieu dévoile dans son livre «Végétal». Le chef étoilé y propose 48 recettes basées sur les plantes et les saisons et nous amène à travers champs et forêts comme si l'on y était grâce à un ingrédient révolutionnaire: la réalité augmentée.