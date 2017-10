Par Sophie Wiessler

La toute première Ladies Tattoo Convention aura lieu ce weekend de fin octobre à Luxexpo, à Luxembourg. L'occasion pour 130 tatoueuses de tout horizon de se retrouver pour partager leur passion avec le public.

Un événement exclusivement féminin - les hommes sont les bienvenus en tant que visiteurs uniquement - qui vise à montrer que ce métier n'est pas dédié uniquement aux hommes.

«L'idée est venue lorsque je me suis rendu compte que sur 40 salons de tatouage au Luxembourg, seulement deux femmes en faisaient partie. C'est très faible par rapport à nos voisins européens. Donc j'ai décidé de mettre ces femmes à l'honneur», explique Scylla Pierce, dirigeant de The Storm et organisateur de l'événement.

Un vrai bonheur pour les tatoueuses présentes, qui vont vivre pour la première fois une convention 100% féminine.

Pomme, 33 ans: «On n'a pas besoin des mecs pour réussir»

Pomme tatoue depuis trois ans entre Metz et Luxembourg.

«Je suis très contente de participer à cette convention. C'est aussi pour montrer qu'on est là, même si on est pas très nombreuses dans la profession», souligne Pomme, tatoueuse à Metz et au Luxembourg.

La jeune femme de 33 ans tatoue depuis maintenant quatre ans. Détentrice d'un baccalauréat d'arts plastiques, elle avoue avoir «toujours dessiné» et a commencé sa carrière en gérant l'accueil d'un salon de tatouage, avant d'évoluer progressivement.

«Ça n'a pas toujours été évident. J'ai commencé au bas de l'échelle puis j'ai appris à percer et j'ai ensuite pu apprendre le tatouage dans un studio de qualité avec des grands tatoueurs. J'ai pris mon temps mais je préfère, ça me permet d'avoir un bon niveau aujourd'hui», explique-t-elle.



Sa spécialité? Tout ce qui est coloré. «Mangas, kawaï... J'ai toujours aimé cet univers. Et puis c'est ce que je fais de mieux alors tant qu'à faire..!»

Pour ce weekend de convention, Pomme n'a d'ailleurs plus une seule place de libre. «Je suis complet sur les deux jours. J'ai eu énormément de demandes pour cet événement, j'ai halluciné! Je pense que ça va être vraiment bien», s'enthousiasme-t-elle.

Pour elle, c'est aussi une occasion de montrer au public que désormais la profession est bien loin du cliché du «gros bonhomme barbu, tatoué et biker»: «Les femmes sont là aussi et on est tout aussi professionnelles, on travaille dans de vrais studios. On n'a pas besoin des mecs pour réussir! Si j'ai un conseil à donner à une jeune tatoueuse qui se lance maintenant, c'est de toujours croire en elle», assure-t-elle.

Un sentiment partagé par Thalie, Belge de 44 ans, qui possède un salon de tatouage en Belgique avec son époux. «C'est un métier passionnant, qui est très prenant. Je ne pense pas qu'il soit plus difficile pour une femme qu'un homme, il faut juste s'accrocher. C'était un métier très macho avant, mais ça a changé», explique-t-elle.

«On crée une relation très intime avec les gens en les tatouant»

Thalie s'est reconvertie: après avoir été graphiste, elle devient tatoueuse.

Elle sera elle aussi présente sur la convention ce samedi et dimanche. Cette ancienne graphiste s'est reconvertie il y a trois ans, en épousant un tatoueur. «Ça aide!», glisse-t-elle en riant. «Je suis passionnée depuis longtemps mais c'est très compliqué à apprendre. Et puis, on apprend toute sa vie de toute manière, tatouer n'est pas si simple».

Ce qui pousse Thalie à se rendre à cette première Ladies Tattoo Convention, c'est avant tout «la cause qu'il y a derrière». En effet, les bénéfices de cet événement seront reversés à l'association Europa Donna Luxembourg, qui aide les personnes atteintes du cancer du sein. «Nous sommes en plein mois d'octobre rose, ça tombe bien», explique l'organisateur de l'événement, Scylla Pierce.

Ce qui plaît à Thalie dans ce métier, ce sont les échanges, la relation qu'elle peut créer avec la personne qu'elle va tatouer. «On crée une relation très intime avec ces personnes. Ce qu'on leur fait reste à vie, c'est prenant. C'est ça qui me plaît dans ce métier», explique-t-elle.

Ce weekend, elle se tiendra à Luxexpo avec des modèles de tattoo - des "flash" comme on dit dans le métier - mais n'a fixé aucun rendez-vous. «J'ai envie que les gens viennent, s'intéressent à mon travail et se lancent dans un tatouage. C'est pour ça que je propose des créneaux disponibles», explique-t-elle.

Son style à elle? «Beaucoup de surréalisme, des animaux, des fleurs... On ne peut pas vraiment me ranger dans une catégorie en fait», ironise-t-elle. A vous de le découvrir ce weekend, dès samedi midi à Luxexpo!





