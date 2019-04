Plus de 16.000 femmes participent au premier relais mondial de motos dédié aux femmes. Ce dimanche, plusieurs d'entre elles ont fait une halte au Luxembourg.

La «Women Riders» s'est arrêtée au Luxembourg

Sophie WIESSLER Plus de 16.000 femmes participent au premier relais mondial de motos dédié aux femmes. Ce dimanche, plusieurs d'entre elles ont fait une halte au Luxembourg.

C'est une première mondiale. Le «Women Riders World Relay», qui est parti d'Ecosse le 27 février dernier, a fait une halte ce dimanche 28 avril au Luxembourg.

Cette course de relais tient à mettre les femmes à l'honneur. «Nous voulons ouvrir les yeux du monde et montrer que de plus en plus de femmes conduisent des motos», explique l'une des participantes.

Elles ont une année pour parcourir 80 pays. Une soixantaine de motos en provenance d'Allemagne ont ainsi déboulé à Bollendorfer-Brücke, puis Remich avant de faire une dernière halte à Bourscheid avant de rejoindre la Belgique.

16.000 femmes dans le monde se sont inscrites pour cet événement; parmi elles, 15 Luxembourgeoises. Après la Belgique, les motardes iront aux Pays-Bas, en Asie puis en Iran ou encore en Inde. L'objectif est d'atteindre les Emirats arabes unis en janvier 2020.

