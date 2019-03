Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020 ont présenté ce mercredi une torche olympique en forme de «sakura», du nom des cerisiers qui fleurissent au Japon en mars. Dans un an, la flamme partira sillonner l'archipel.

Lifestyle 4

La torche olympique de 2020 en forme de «sakura»

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020 ont présenté ce mercredi une torche olympique en forme de «sakura», du nom des cerisiers qui fleurissent au Japon en mars. Dans un an, la flamme partira sillonner l'archipel.

(AFP) – Haute de 71 cm et pesant 1,2 kg, cette torche de couleur rose doré est principalement composée d'aluminium, dont une partie provient «des déchets de construction des habitations temporaires pour les sinistrés» du terrible tremblement de terre qui a secoué le nord-est du Japon en mars 2011. «Les cerisiers en fleurs dessinés par les enfants dans la région affectée m'ont inspiré», a confié à la presse celui qui a dessiné le motif, Tokujin Yoshioka, dont les travaux sont connus internationalement.

La torche a été fabriquée grâce à un procédé «utilisé notamment dans la conception des trains à grande vitesse Shinkansen», ont précisé les organisateurs.



4 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP

La flamme arrivera au Japon, en provenance de Grèce, dans exactement un an. Le départ officiel est prévu le 26 mars de Fukushima, située à quelque 240 km de Tokyo, pour un périple de 121 jours.



Elle se dirigera d'abord vers le sud jusqu'à l'île subtropicale d'Okinawa, point de départ du trajet des Jeux de Tokyo de 1964, avant de repartir vers le nord pour atteindre la capitale nippone le 10 juillet. Les Jeux olympiques se dérouleront du 24 juillet au 9 août 2020, suivis des jeux Paralympiques.



Le gouvernement veut faire de cet événement sportif planétaire le symbole de la reconstruction, voyant là l'occasion de montrer au monde la santé recouvrée de la région dévastée par le raz de marée meurtrier (plus de 18.500 morts) et l'accident nucléaire de Fukushima. Cependant, plus de 50.000 habitants ne sont toujours pas revenus.