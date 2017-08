(AFP) - La fin de l'été approche. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire au revoir à votre joli hâle ; mieux : grâce à l'action de ces gouttes maquillage bronzantes, vous resplendirez jusqu'à l'automne.

Les gouttes maquillage sont la solution idéale pour personnaliser vos produits de beauté préférés et donner à votre teint un éclat supplémentaire. Vous pouvez les appliquer sur la peau, directement, ou bien les mélanger à vos crèmes hydratantes et fonds de teint pour une finition unique. Voici un choix de gouttes maquillage pour accentuer votre bronzage ou, plus simplement, prolonger votre hâle de vacances.

Cover FX

Cover FX est sans doute la marque qui a lancé la folie des gouttes maquillage il y a quelques années, avec sa gamme "Custom Cover Drops", des gouttes maquillage qui personnalisent la couvrance du fond de teint. Depuis, la marque a élargi le concept aux rehausseurs. Ses "Custom Enhancer Drops" donnent un fini lumineux aux ombres à paupières rose nacré et or. Pour faire durer au maximum l'été, essayez la teinte "Sunset", un bronze profond et ensoleillé. www.coverfx.com

Tarte

Penser à la plage vous rend nostalgique ? Convoquez vos souvenirs de l'océan avec les nouvelles gouttes "Rainforest of the Sea Radiance Drops" de chez Tarte, qui donneront à votre visage "l'éclat sain d'une sirène". Vous pouvez appliquer les gouttes directement sur l'épiderme ou les mélanger à votre fond de teint ou même sous un rouge à lèvres pour une impression de fraîcheur et de rosée. tartecosmetics.com

Sephora Collection



Les "Radiant Luminizer Drops" de Sephora Collection sont disponibles en trois coloris différents : un rose lumineux, un teint champagne et "Ultralight", un bronze miroitant. Appliquées sur les pommettes, sur le front ou ailleurs, elles donnent au teint un éclat subtil et estival. www.sephora.com Algenist la marque de soins cliniques de la peau Algenist a révélé l'étendue de son savoir-faire technique avec la création de ses gouttes "Reveal Concentrated Luminizing Drops", un trio de sérums contenant des pigments or et des perles ultra fines pour un flouté minéral. Avec la teinte "Champagne", tout le monde croira que vous êtes de retour de la plage. www.algenist.com

The Body Shop



Si vous ne voulez pas trop scintiller, essayez les gouttes "Honey Bronze Drops of Sun" de The Body Shop, qui donneront à votre visage un éclat mat et naturel. Vous pouvez l'appliquer directement ou le mélanger à votre fond de teint. www.thebodyshop.com

