(AFP) - Les nouvelles collections de vernis à ongles de la saison font la part belle au chatoyant, aux paillettes, aux effets métalliques et holographiques. La tendance est au raffinement, à la sophistication et à la drôlerie, un peu comme si le "Studio 54" rencontrait le minimalisme du nouveau millénaire. Voici trois manières inédites de resplendir cet automne.

YSL



La nouvelle gamme de cosmétiques "Night 54" d'Yves Saint Laurent Beauté est une mine de brillants disco et sexy et de couleurs électriques. Son nouveau vernis à ongles "La Laque Couture", disponible en deux coloris ("Bronze Fever" et "Studio Silver"), en est l'exemple parfait. Le "Studio Silver" est une teinte gris métallique pailletée, rehaussée de flocons de bleu, de rose et d'or, qui donnera à coup sûr un air de fête à votre look décontracté. www.yslbeauty.fr

Dior



Dior flâne doucement vers l'automne avec une collection de laques à ongles couleur couture effet gel. L'une des nouvelles teintes, "Metallics", est un mauve fruité à la finition scintillante qui fait mouche, entre maturité et esprit funky. www.dior.com

Lancôme



La collection en édition limitée d'Olympia Le Tan pour Lancôme, "Olympia's Wonderland", donne un tour coquet à cette tendance métallique avec sa teinte "1967 Moderato", un taupe brillant. La collection comprend également un revêtement protecteur ludique appelé "2017 Armour", à base de cœurs miniatures en or, l'idéal en soirée. www.lancome.fr

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.