«Paul Bocuse a été mon second père, mon mentor. Il a été le père de ma vie professionnelle. C'est grâce à lui que j'ai pu faire la carrière que j'ai faite». La voix nouée, Léa Linster, la célèbre cheffe cuisinière luxembourgeoise, est la première femme au monde à avoir remporté le Bocuse d'Or, prestigieux concours gastronomique, en 1989. Juste après avoir appris le décès de Paul Bocuse, elle s'est confiée à wort.lu depuis Tokyo.

Comme son nom, dans le monde de la haute gastronomie qui côtoie les étoiles, sa vie entière est liée à celle du «pape de la gastronomie française», Paul Bocuse, décédé ce samedi 20 janvier 2018. Voilà, presque vingt-neuf ans, jour pour jour, que le célèbre cuisinier français avait remis à la prometteuse jeune cuisinière luxembourgeoise, tout juste âgée de 34 ans, le célèbre Bocuse d'Or.



En 1989, Léa Linster décroche le Bocuse d'Or. «J'étais la plus heureuse d'avoir Paul Bocuse comme mentor», se souvient vingt-neuf ans plus tard Léa Linster. Avant de rappeler: «Jusque-là aucune femme n'a eu la chance de pouvoir défendre sa personnalité à ce niveau de la gastronomie».

«J'étais la plus heureuse d'avoir Paul Bocuse comme mentor», se souvient vingt-neuf ans après la remise du trophée, Léa Linster. Une consécration qu'elle savoure d'autant plus que «jusque-là aucune femme n'a eu la chance de pouvoir défendre sa personnalité à ce niveau de la gastronomie» et que «jusqu'aujourd'hui, je reste la seule femme à avoir obtenu ce Bocuse d'Or.»



«Un peu comme sa fille»

A l'image des fourchettes et couteaux entremêlés du trophée - une compression que Bocuse avait demandée à l'artiste César - leurs destins resteraient désormais liés par l'inconditionnel amour porté à la bonne cuisine et cette envie de partager. «Il m'a toujours considérée un peu comme sa fille», glisse d'une voix fluette Léa Linster. Au téléphone, on la sent retournée. Abasourdie.



A l'autre bout du monde, au Japon, où elle est venue porter soutien à son amie alsacienne Christine Ferber au Salon du chocolat de Tokyo, Léa Linster vient d'apprendre la triste nouvelle du décès. Par la bouche du petit-fils de Paul Bocuse, Philippe Bernachon, pâtissier-chocolatier à Lyon.

A vrai dire, Léa Linster s'y attendait. Paul Bocuse était malade mais «vous savez, on espère toujours que ça dure. Et là, la nouvelle est arrivée de façon surprenante... Je suis triste, très triste», parvient tout juste à glisser dans le combiné, celle qui est tout aussi connue pour sa gouaille que son mentor.

«Il avait surtout de la personnalité!»

Car Léa est toujours restée en contact avec Paul. «Quand je l'appelais, il était toujours très heureux», sait-elle très bien. «Une ou deux fois par an, je me rendais chez lui, soit à la maison, soit au restaurant».

Au centre de la photo, la cheffe luxembourgeoise Léa Linster, est assise sur le même banc que Paul Bocuse et sa statue, grandeur nature.Une photo que Léa affectionne particulièrement.

Il y a deux ans, le 13 février 2016, Léa Linster était la seule femme à figurer sur la grande photo de famille faite à l'occasion des 90 ans de Paul Bocuse [voir vidéos] à «L'Auberge du Pont de Collonges», à Collonges-au-Mont-d'Or.

Léa gardera en souvenir le jour de leur première rencontre, il y a trente ans: «Je me rappelle très bien. Il était grand, fort et impressionnant. Il avait surtout de la personnalité! Il était là devant moi, mon idole», ose-t-elle. Et pour bien souligner le vocabulaire choisi, elle rajoute: «Nous les Luxembourgeois, nous ne plaçons pas si rapidement quelqu'un au rang d'une idole».



De cette rencontre longuement nourrie et traversée de sentiments profonds, Léa Linster retiendra du «grand Monsieur», l'image d'«un homme qui savait partager, qui était généreux. Il m'a appris beaucoup de choses», dit-elle en laissant des blancs. L'émotion. La célèbre cuisinière, devenue orpheline une seconde fois ce samedi -son père est parti en 1981 - finit par lâcher à propos de Paul: «Il m'a donné la force et la volonté d'être moi-même et de ne rien craindre. C'est tout dans une vie.»