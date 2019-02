Hasard du calendrier, ce lundi, l'épouse du Grand-Duc héritier fête son anniversaire, deux jours après sa belle-soeur, la princesse Alexandra, qui a eu 28 ans le 16 février.

La princesse Stéphanie célèbre ses 35 ans

Hasard du calendrier, ce lundi, l'épouse du Grand-Duc héritier fête son anniversaire, deux jours après sa belle-soeur, la princesse Alexandra, qui a eu 28 ans le 16 février.

Nouvel anniversaire à la cour grand-ducale: après la princesse Alexandra, unique fille du couple grand-ducal, qui a célébré ses 28 printemps samedi, c'est au tour de la princesse Stéphanie, Grande-Duchesse héritière, épouse du grand-duc héritier Guillaume, de souffler ses bougies.

Née le 18 février 1984 à Renaix en Belgique, la comtesse Stéphanie de Lannoy est le huitième enfant, et la cadette, du Comte de Lannoy et de la Comtesse de Lannoy, née Alix della Faille de Leverghem. Elle grandit dans la propriété familiale d’Anvaing dans le Hainaut belge entourée de ses sept frères et sœurs.

Le 20 octobre 2012, la Comtesse Stéphanie de Lannoy épouse en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg-Ville le grand-duc héritier Guillaume et devient alors Grande-Duchesse Héritière de Luxembourg.

Amie des arts



Depuis janvier 2016, la Grande-Duchesse Héritière est la présidente du conseil d'administration de la Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM).

Elle a accordé son Haut Patronage à l'association «Les Amis des Musées d'art et d’histoire du Luxembourg» ainsi qu'au Scienteens Lab. Fondé par le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, il s'agit du premier laboratoire de recherche accueillant des lycéens afin d'encourager leur intérêt pour les sciences. Plus récemment, la Princesse Stéphanie a également accordé son Haut Patronage à Blëtz a.s.b.l., association luxembourgeoise qui a pour objet de venir en aide aux personnes concernées par un accident vasculaire cérébral.



Depuis mai 2017, la Grande-Duchesse Héritière occupe la fonction de présidente d'honneur et d'administrateur de l'association «De Mains de Maîtres». Initiée par le Couple Héritier, l'association a pour objet la promotion et la valorisation des métiers d'art du Grand-Duché de Luxembourg.



Depuis mai 2012, la Grande-Duchesse Héritière est également un des quatre administrateurs de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse. Sur le plan national, cette dernière répond à des demandes individuelles d'assistance sociale et à l'insertion et l'intégration des personnes fragiles et démunies. Au niveau international, elle contribue à la réalisation de projets de développement et d'aide humanitaire.

Actuellement, la princesse Stéphanie suit une formation en histoire de l'art au Sotheby’s Institute alors que son époux, suit un cycle de formation postuniversitaire au Royal College of Defense Studies (RCDS).

Elle est diplômée de l'Université Catholique de Louvain en philologie germanique et dans son cursus universitaire, elle a achevé auprès de la Humboldt Universität de Berlin son travail de fin d'études sur le thème de l'influence du romantisme allemand sur le romantisme russe à l’exemple d'E.T.A. Hoffmann et de Pouchkine.

A la suite de ses études, elle a prolongé son séjour à Berlin par un stage auprès de l'Agence wallonne à l'Exportation et a travaillé ensuite pour une société d'investissement.

Passionnée de musique classique

La Grande-Duchesse Héritière a depuis toujours eu un vif intérêt pour la musique classique. Elle joue du piano et du violon et elle est passionnée par la lecture.

Plus jeune, la princesse Stéphanie a effectué de nombreux voyages en s'impliquant dans le bénévolat. Elle aime particulièrement le scoutisme, mouvement au sein duquel elle a passé neuf années. Elle pratique également le ski et la natation.

Outre sa langue maternelle qui est le français; la Princesse Stéphanie s’exprime couramment en luxembourgeois, allemand et en anglais.

