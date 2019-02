Ce samedi 16 février, l'unique fille du couple grand-ducal, la princesse Alexandra, fête ses 28 printemps.

La princesse Alexandra fête ses 28 ans

Ce samedi 16 février, l'unique fille du couple grand-ducal, la princesse Alexandra, fête ses 28 printemps.

Née le 16 février 1991 à Luxembourg, la princesse Alexandra célèbre ses 28 ans ce samedi. Quatrième enfant et unique fille du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, ses frères sont le Grand-Duc héritier, le prince Guillaume (1981), le prince Félix (1984), le prince Louis (1986) et le prince Sébastien(1992).



La princesse Alexandra © Cour grand-ducale / Lola Velasco

La Princesse a suivi le cycle primaire à l’école d’Angelsberg (Luxembourg) puis le cycle secondaire au lycée Vauban de Luxembourg où elle a obtenu un baccalauréat littéraire avec mention en 2009.



Un parcours éclectique et brillant

La Princesse a poursuivi des études universitaires à l’étranger. Après avoir suivi une filière Psychologie et Sciences sociales aux Etats-Unis, elle a continué ses études à Paris où elle a obtenu une licence en Philosophie avec une spécialisation en éthique et anthropologie.

L'histoire de la princesse qui avait perdu... sa carte bancaire Ce journaliste français a eu une drôle de surprise: à Paris, il y a quelques jours, il est tombé sur la carte bancaire d'une certaine Alexandra De Nassau.

La jeune femme a terminé ses études au Trinity College de Dublin. Depuis 2017, elle est détentrice d’un Master en études interreligieuses de la Irish School of Ecumenics avec une spécialisation dans la résolution de conflits.

Intéressée par la politique et l’étude des religions, la Princesse a acquis une expérience dans le domaine journalistique au Proche-Orient et en relations internationales en effectuant un stage au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York lors de la période où le Luxembourg en fut membre non permanent.

Polyglotte, la Princesse parle couramment le luxembourgeois, le français, l’anglais et l’espagnol. Elle a également de bonnes connaissances en allemand et en italien.