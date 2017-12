(AF) - Chaque année, la Liste publie sur son site web la liste des 1.000 meilleurs restaurants du monde. Cette évaluation se base sur une moyenne effectuée automatiquement parmi les notes attribuées par des guides et sites internet, du "Guide Michelin" à "Gault&Millau" en passant par Trip Advisor.

Le site explique: "Chaque évaluation est convertie en une note sur 100 harmonisée, selon une table de conversion propre à chaque guide".

Cinq restaurants luxembourgeois apparaissent dans cette liste:

Clairefontaine à Luxembourg: 89,8/100. Chef: Arnaud Magnier



Mosconi à Luxembourg: 92,75/100. Chef: Ilario Mosconi



La Distillerie à Bourglinster: 85,25/100. Chef: René Mathieu



Ma Langue Sourit à Oetrange: 85/100. Chef: Cyril Molard



Léa Linster à Frisange: 82,75/100. Chef: Léa Linster



Ce sont les mêmes qu'en 2016. Les notes ont légèrement changé et placent désormais Le Clairefontaine en tête.

L'un des créateurs de La Liste l'affirme: elle n'est soutenue par aucune instance officielle dans une interview accordée à "Food&Sens" . Il s'agit juste d'une note moyenne calculée parmi de nombreuses références. Les moyennes sont effectuées sur 100 points. Une différence de moins de 19 pourcents existe entre le premier restaurant (Guy Savoy, à Paris) et le dernier.

Cette version 2018, et troisième du nom, a été présentée lundi au Quai d'Orsay à Paris, en grande pompe. Par contre, le site est devenu une vitrine qui impose de donner son numéro de téléphone afin de recevoir un lien pour télécharger l'application. Laquelle propose pour le Luxembourg, outre les cinq adresses mentionnées ici, d'autres références renommées.

Cependant, la navigation sur cette appli n'est pas des plus pratiques. Elle ne permet pas, par exemple, de trouver via le moteur de recherche les cinq restaurants appartenant aux 1.000 meilleurs du monde. On a d'emblée accès à la liste complète des bonnes adresses du Luxembourg. Bref, pas très utile finalement. Mais une marque de reconnaissance supplémentaire pour ces chefs et leurs équipes.