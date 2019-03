Au lendemain de l'anniversaire de sa belle-fille, la princesse Claire, qui célébrait ses 34 ans ce jeudi, c'est au tour de la grande-duchesse Maria Teresa de souffler ses bougies.

La Grande-Duchesse fête ses 63 ans

Au lendemain de l'anniversaire de sa belle-fille, la princesse Claire, qui célébrait ses 34 ans ce jeudi, c'est au tour de la grande-duchesse Maria Teresa de souffler ses bougies.

Née le 22 mars 1956 à La Havane (Cuba), la grande-duchesse Maria Teresa fête ses 63 ans ce vendredi, soit un jour après la princesse Claire, épouse de son fils Félix, qui fêtait son anniversaire jeudi.

Hasard du calendrier, les anniversaires des dames se suivent à la Cour grand-ducale puisque les deux autres jeunes femmes de la famille, la princesse Alexandra et la princesse Stéphanie, qui estGrande-Duchesse héritière, ont soufflé leurs bougies respectivement les 16 et 18 février derniers.

Photo: Cour grand-ducale / Lola Velasco

Mais pas certain que la Grande-Duchesse ait le temps de célébrer comme il se doit ses 63 printemps, à quelques jours de la conférence internationale «Stand Speak Rise Up!» contre les violences sexuelles, dont elle est à l'origine, et qui aura lieu à Luxembourg les 26 et 27 mars prochains.

Mobilisation contre le viol de guerre La Grande-Duchesse Maria Teresa et Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix, présentent le forum international «Stand Speak Rise Up!» contre le viol de guerre.

Ce combat contre le viol comme arme de guerre tient à cœur à la Grande-Duchesse qui avait notamment rencontré Denis Mukwege, le gynécologue congolais surnommé l'«homme qui répare les femmes», ainsi que Nadia Murad, femme Yazidie victime de la folie meurtrière de l'Etat islamique (Daech), bien avant que tous deux remportent le prix Nobel de la Paix en 2018.

Un engagement au centre de son site internet «grande-duchesse.lu», lancé fin 2018 et qui a pour but de valoriser ses activités à la fois officielles mais aussi un peu moins formelles, comme sa visite au Luxemburger Wort en février dernier par exemple.